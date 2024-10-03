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ABD’li dev bankanın müşterilerinde büyük panik! Mobil bankacılık çöktü, hesaplar boş…

03.10.2024 07:58
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ABD'li dev banka Bank of America müşterileri, hesaplarını kontrol edince büyük bir şok yaşadı. Banka müşterileri mobil bankacılık hizmetlerine ulaşamazken, müşterilerin hesapları boş gözüküyor. Banka henüz konuya dair resmi bir açıklama yapmadı.

ABD’li dev bankanın müşterilerinde büyük panik! Mobil bankacılık çöktü, hesaplar boş…

Çevrimiçi hizmetlerde yaşanan aksaklıkları takip eden Downdetector'e göre, Bank of America'nın mobil bankacılık ve ATM hizmetleri çalışmıyor. Bazı banka müşterileri ise hesaplarının boş bakiye gösterdiğini aktarıyor.

SORUN BİRÇOK BÜYÜKŞEHİRDE YAŞANIYOR

ABD genelinde geniş çaplı sorun yaşanıyor. Özellikle New York, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Los Angeles, San Francisco ve Seattle gibi büyük şehirlerde bu sorundan etkilenen kullanıcı sayısı oldukça fazla. Banka tarafından henüz kesintinin nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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GÖZLER BANKADAN GELECEK AÇIKLAMADA

Kısa sürede yayılan habere göre, Bank of America müşterileri büyük bir belirsizlik yaşıyor ve bankanın kısa süre içerisinde sorunla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
banka abd
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