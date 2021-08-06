ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Bursa Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Global Chemplast L.P. aracılığı ile Vinmar Grubu tarafından devralınması işlemi Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

1978 yılından bu yana faaliyet gösteren ABD'li kimya devi, Türk kimya şirketi Veser’in ardından Alfa Kimya ve bağlı firması Bursa Alfa Kimya şirketini de aldı.

VINMAR'IN İKİNCİ YATIRIMI

Satın alma ile dev şirket Türkiye'deki ikinci yatırımına imza atmış oldu.

1983 yılında tekstil yardımcı kimyasalları satışı ile faaliyetlerine başlayan Alfa Kimya,

bugün kendi fabrikasında 350’yi aşkın ürün çeşidi ile başta tekstil olmak üzere deterjan ve inşaat sektörlerine yönelik tekstil kimyasalları imalatı ve boya, kimyasal, enzim, optik ve silikon ithalatı gerçekleştirmektedir.

Tekstil Kimyasalları alanındaki ürün portföyüne Türkiye’nin tek yetkili distribütörü olduğu Novozymes (Danimarka) firmasının ürünlerinin yanı sıra, Protex-International (Fransa), Indo Colchem (Hindistan) ve Zheijang Runtu (Çin) firmalarının mümessilliklerini de ekleyerek, tekstil kimyasalları alanında tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Tekirdağ ve Denizli'de de ofisleri, imalat ve depoları bulunan Alfa Kimya, Türkiye geneline hizmet veriyor.



