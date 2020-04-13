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ABD'li e-ticaret devi Amazon 75 bin personel alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 18:24 | Son Güncelleme

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için geçen ay 100 bin yeni personel alacağını duyurmasının ardından, 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon 75 bin personel alacak

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, geçen ay, Kovid-19 salgını sürecinde çalışanların ücretlerini artırmak için dünya çapında 350 milyon doların üzerinde yatırım yapma ve 100 bin kişiyi istihdam etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda istihdam edilenlerin ABD genelinde çalışmaya başladığının aktarıldığı açıklamada, "Talebin arttığını görmeye devam ediyoruz ve bu benzeri görülmemiş süreçte müşterilerimize hizmet etmeye yardımcı olmak için 75 bin kişilik istihdam yaratarak işe alımlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

500 MİLYON DOLARI AŞAN YATIRIM BEKLENTİSİ

Açıklamada, ücret artışına yönelik yatırım yapmaya da devam edildiği belirtilerek, bu yatırımın da 500 milyon doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret, koronavirüs, Amazon, amazon iş ilanı, abd,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiyeye bir faydası varmı.
bizim ülke daha büyük ya o şirketlerden 1000000 tane var Bizim ülkede
bizede bir iş imkanı tanısalar keske
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