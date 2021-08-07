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ABD'li iş insanlarından Biden yönetimine 'Çin' çağrısı

07.08.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin büyük iş gruplarının, Biden yönetiminden Çin ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmasını ve ithalat tarifelerini düşürmesini istediği belirtildi.

ABD'li iş insanlarından Biden yönetimine 'Çin' çağrısı

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, aralarında ABD Ticaret Odası, Ulusal Perakendeciler Birliği ve Yarı İletken Endüstri Birliğinin de bulunduğu bazı büyük iş grupları, Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'ye konuya ilişkin mektup kaleme aldı.

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ANLAŞMADA ÖNEMLİ KRİTERLER VE TAAHHÜTLER

Söz konusu mektupta iş insanları, Çin'in ticaret anlaşmasında önemli kriterleri ve taahhütleri yerine getirdiğini savundu.

Biden yönetiminin çalışanların çıkarlarını öncelik haline getirme politikasına atıfta bulunulan mektupta, "Çalışan merkezli bir ticaret gündemi, ABD ve Çin tarifelerinin Amerikalılara maliyetlerini hesaba katmalı ve ABD çıkarlarına zarar veren tarifeleri kaldırmalı." ifadesi yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Joe Biden
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