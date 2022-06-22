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ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'dan kritik petrol açıklaması! 'Yapacak bir şey yok...'

22.06.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu söyledi. Petrol fiyatları ile ilgili de konuşan Powell, "Yapabileceğimiz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'dan kritik petrol açıklaması! 'Yapacak bir şey yok...'

Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin enflasyon ve resesyona ilişkin sorularını yanıtladı.

Faiz oranlarının hızla yükseltilmesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyip sürüklemeyeceğine yönelik bir soru üzerine Powell, "Kesinlikle bir olasılık. Bu bizim hedeflediğimiz bir sonuç değil ama kesinlikle bir olasılık." dedi.

Powell, son birkaç ayda dünyada yaşananların bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefini gerçekleştirmesini zorlaştırdığını aktardı.

Ekonominin güçlü, tüketiciler ile işletmelerin iyi durumda olduğunu anlatan Powell, "Şu anda bir resesyon olasılığını özellikle yüksek görmüyorum." diye konuştu.

Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım." yanıtını verdi.

'FED GEREKLİ ADIMLARI ATACAK'

Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli adımları atacağını vurgulayan Powell, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlara ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Powell, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine izin vermenin ekonomi için resesyondan daha acı verici olabileceğini belirterek, "Bu görevde başarısız olamayız." dedi.

ABD'de enflasyonun son 18 ayda yükseldiği göz önüne alındığında Ukrayna'daki savaşın ABD'deki enflasyonun birincil itici gücü olup olmadığına dair bir soru üzerine Powell, "Ukrayna'daki savaş çıkmadan önce enflasyon kesinlikle yüksekti." diye konuştu.

POWELL'DAN PETROL AÇIKLAMASI

Powell, artan petrol fiyatlarına ilişkin bir soruya ise "Petrol fiyatları konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok." yanıtını verdi. Petrol fiyatlarının küresel düzeyde belirlendiğini kaydeden Powell, bunları etkileyecek araçlara sahip olmadıklarını aktardı.

Son enflasyon göstergelerinin Fed'in faiz artırımlarını hızlandırması gerektiğini gösterdiğini belirten Powell, politika faizi oranlarının hala nispeten düşük olduğunu, daha nötr bir seviyeye çıkmasını istediklerini kaydetti.

Powell, faiz artırımlarının konut fiyatları üzerinde hızlı bir etkisinin olması gerektiğine işaret ederek, konut piyasasında yavaşlama görüldüğünü aktardı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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