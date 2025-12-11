ABD'nin dış ticaret açığı 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 10,9 azalarak 52,8 milyar dolara indi.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 62,5 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta 59,3 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 289,3 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 342,1 milyar dolara çıktı.

ÇİN'E KARŞI MAL TİCARETİ AÇIĞI AZALDI!

ABD'nin büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla 4 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolara indi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında İrlanda (18,2 milyar dolar), Meksika (17,8 milyar dolar), Avrupa Birliği (17,8 milyar dolar), Vietnam (14,4 milyar dolar), Tayvan (9,4 milyar dolar), Kanada (4,9 milyar dolar), Almanya (4,6 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar dolar), Güney Kore (3,4 milyar dolar), Hindistan (3,1 milyar dolar), Malezya (1,8 milyar dolar), İtalya (400 milyon dolar), Fransa (300 milyon dolar) ve İsrail (100 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (6,6 milyar dolar), Hollanda (5,9 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5 milyar dolar), Hong Kong (2,1 milyar dolar), Belçika (1,4 milyar dolar), Brezilya (1,3 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,1 milyar dolar), Avustralya (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (400 milyon dolar) ve Singapur (100 milyon dolar) oldu.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır