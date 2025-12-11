FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'nin dış ticaret açığı 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde yüzde 10,9 azalışla 52,8 milyar dolara düşerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'nin dış ticaret açığı 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 10,9 azalarak 52,8 milyar dolara indi.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 62,5 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta 59,3 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 289,3 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 342,1 milyar dolara çıktı.

ÇİN'E KARŞI MAL TİCARETİ AÇIĞI AZALDI!

ABD'nin büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla 4 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolara indi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında İrlanda (18,2 milyar dolar), Meksika (17,8 milyar dolar), Avrupa Birliği (17,8 milyar dolar), Vietnam (14,4 milyar dolar), Tayvan (9,4 milyar dolar), Kanada (4,9 milyar dolar), Almanya (4,6 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar dolar), Güney Kore (3,4 milyar dolar), Hindistan (3,1 milyar dolar), Malezya (1,8 milyar dolar), İtalya (400 milyon dolar), Fransa (300 milyon dolar) ve İsrail (100 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (6,6 milyar dolar), Hollanda (5,9 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5 milyar dolar), Hong Kong (2,1 milyar dolar), Belçika (1,4 milyar dolar), Brezilya (1,3 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,1 milyar dolar), Avustralya (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (400 milyon dolar) ve Singapur (100 milyon dolar) oldu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OPEC'in ham petrol üretimi kasımda günlük 1000 varil azaldıOPEC'in ham petrol üretimi kasımda günlük 1000 varil azaldı
O ilçede ekimi yasaklandı!O ilçede ekimi yasaklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.