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ABD'nin rezerv hamlesi petrol fiyatını sert düşürdü

31.03.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Biden yönetimi petrolde devasa bir rezerv hamlesine hazırlanırken petrol fiyatları sert düştü. Brent petrol yüzde 7'e varan gerilemeyle 107 doları gördü. Son düşüşe rağmen mart ayında fiyatlar yüzde 6 oranında arttı.

ABD'nin rezerv hamlesi petrol fiyatını sert düşürdü

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sonrası 130 doların üzerine çıkan petrol fiyatları bu sabah sert geriledi. Gerilemede ABD'de Biden yönetiminin ülkenin stratejik petrol rezervlerini daha çok kullanmaya hazırlanacağı haberleri etkili oldu.

Buna göre toplam rezervi 589 milyon varil civarında olan ülkede ABD yönetimi, petrol rezervlerinden günde 1 milyon varili piyasaya sunmayı planlıyor. Söz konusu hamlenin aylar sürmesi öngörülürken, Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedefleniyor.

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GÜNLÜK YÜZDE 5 DÜŞTÜ AMA MARTTA YÜZDE 6 ARTIDA

ABD ham petrolü yüzde 5'i aşan düşüşle 102 doların altını görürken, Brent petrol de yüzde 7'e varan gerilemeyle 107 doları gördü. ABD ham petrolünde yaşanan son düşüşe rağmen mart ayında fiyatlar yüzde 6 oranında arttı.

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DİKKATLER OPEC+ TOPLANTISINDA

Petrol piyasasında dikkatler OPEC+ toplantısına çevrildi. OPEC+, Ukrayna krizi nedeniyle fiyatlardaki artışa ve tüketicilerin daha fazla arz talebine rağmen, Mayıs ayında petrol üretiminde ılımlı artışa gitme planlarına sadık kalacak görünüyor.

Ağustos 2021'den bu yana üretim hedefini her ay günde 400 bin varil artıran OPEC+ geçen yılki toplantıda üretimi Mayıs ayında günde 432 bin varil artırma konusunda anlaşmıştı.

ABD de dahil olmak üzere petrol tüketicisi birçok ülke, ham petrol fiyatlarının yükselerek bu ay varil başına 139 doların üzerine çıkmasıyla üreticileri üretimlerini daha fazla artırmaya çağırdı.


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