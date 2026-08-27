FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları 100 bin varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 100 bin varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 100 bin varil artarak 428 milyon 900 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 700 bin varil azalarak 289 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 500 bin varil azalışla 206 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 15-21 Ağustos haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 843 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 435 bin varil azalışla 6 milyon 158 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 274 bin varil düşüşle 3 milyon 792 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EPDK taslağı hazırladı: Doğal gazda standartlar değişiyorEPDK taslağı hazırladı: Doğal gazda standartlar değişiyor
Brent petrolün varili 86,09 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 86,09 dolardan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Dev askeri uçakla Moskova'ya gitti! Trump'tan CIA Başkanı açıklaması

Dev askeri uçakla Moskova'ya gitti! Trump'tan CIA Başkanı açıklaması

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.