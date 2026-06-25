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ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,1 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,1 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 100 bin varil azalışla 412 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 9 milyon 100 bin varil azalarak 331 milyon 200 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artışla 216 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD nin ticari ham petrol stokları 6,1 milyon varil azaldı 1

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 13-19 Haziran haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 819 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 436 bin varil artışla 5 milyon 570 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 342 bin varil artışla 4 milyon 669 bin varil oldu.

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.
Kaynak: AA

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Petrol abd petrol varil
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