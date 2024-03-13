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ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti

13.03.2024 17:26
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Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 87 dolar, WTI ham petrolün ortalama varil fiyatının da 82,15 dolar olacağı öngörülüyor. Arz sıkılaşması nedeniyle küresel petrol stoklarının yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 900 bin varil azalacağı, bu durumun petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki düşüşü gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintisini uzatmasının kısa vadede küresel petrol arzında sıkılaşmaya yol açacağı öngörülüyor.

Buna göre, uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,42 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 82,15 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,68 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, gelecek yıl için ise Brent türü ham petrolün varil fiyat tahminini değiştirmeyerek 84,8 dolar, WTI ham petrol için de 80,3 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Küresel petrol talebinde bu yıl ve gelecek yıl günlük yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artış beklenen rapora göre, talepteki artışın daha yüksek veya daha düşük olmasının küresel petrol stokları ve fiyatları üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 190 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 650 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13 milyon 100 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 490 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 170 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 170 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 430 bin varil, gelecek yıl 103 milyon 810 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Petrol abd fiyat tahmin
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