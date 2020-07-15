ABD TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerine yaptırımı sertleştirdi

Trump yönetimi bu doğrultuda, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerindeki bazı şirketlere daha önce tanıdığı yaptırım muafiyetini kaldırıyor.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde yer almalarına karşın yaptırıma tabi tutulmayan bazı şirketlere tanınan bu muafiyetin kaldırılacağını açıkladı.

Bu karar, artık söz konusu projelerde yer alan tüm şirketlerin ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında ekonomik ve mali cezalara çarptırılabileceği anlamına geliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Frank Fannon, Washington'ın, yaptırımları ihlal edebilecek yatırımların ve tüzel kişiliklerin türlerine ilişkin kriterleri genişlettiğini söyledi. Fannon, ABD'nin bu hamleyle "transatlantik enerji güvenliğini artırmak" istediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gelecek hafta İngiltere ve Danimarka'ya yapacağı ziyaretlerdeki temaslarında bu konuyu gündeme getireceğini açıkladı. Kuzey Akım 2 boru hattının bir bölümüne çevresel kaygılarla karşı çıkan Danimarka, bu itirazını geçen yıl geri çekmişti.