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ABD TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerine yaptırımı sertleştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.07.2020 21:12 | Son Güncelleme

ABD, Rus enerji projelerine yönelik yaptırımlarını sertleştirme kararı aldı.

ABD TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerine yaptırımı sertleştirdi

Trump yönetimi bu doğrultuda, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerindeki bazı şirketlere daha önce tanıdığı yaptırım muafiyetini kaldırıyor.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde yer almalarına karşın yaptırıma tabi tutulmayan bazı şirketlere tanınan bu muafiyetin kaldırılacağını açıkladı.

Bu karar, artık söz konusu projelerde yer alan tüm şirketlerin ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında ekonomik ve mali cezalara çarptırılabileceği anlamına geliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Frank Fannon, Washington'ın, yaptırımları ihlal edebilecek yatırımların ve tüzel kişiliklerin türlerine ilişkin kriterleri genişlettiğini söyledi. Fannon, ABD'nin bu hamleyle "transatlantik enerji güvenliğini artırmak" istediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gelecek hafta İngiltere ve Danimarka'ya yapacağı ziyaretlerdeki temaslarında bu konuyu gündeme getireceğini açıkladı. Kuzey Akım 2 boru hattının bir bölümüne çevresel kaygılarla karşı çıkan Danimarka, bu itirazını geçen yıl geri çekmişti.

ABD projelere neden karşı çıkıyor?

Rusya'nın batısından başlayıp Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'nın kuzeyine ulaşması planlanan doğal gaz boru hatlarının inşa edildiği Kuzey Akım 2 projesine ABD ve baypas edilen Doğu Avrupa ülkeleri şiddetle karşı çıkıyor.

Washington, bu projenin Avrupa'yı tehlikeli biçimde Rusya'ya daha fazla bağımlı kılacağını savunuyor. Rus Gazprom öncülüğündeki projeye Avrupalı şirketlerin de yatırımı bulunuyor. Katılımcı ülkeler, bu proje sayesinde faaliyetteki Kuzey Akım boru hattının kapasitesini ikiye katlamayı hedefliyor.

Alman hükümeti, ABD'nin yaptırım tehditlerinden ve içişlerine karışılması olarak gördüğü bu müdahaleden duyduğu rahatsızlığı dile getirse de Washington'a yönelik misillemede bulunmayı düşünmediğini duyurmuş, Moskova ise ABD'ye karşı misilleme mesajı vermişti.

Rusya'nın güneyinden yola çıkan doğal gazı Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırması planlanan TürkAkım projesiyle yılda 31,5 milyar metreküpe kadar gaz taşınması öngörülüyor.

DW,AP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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