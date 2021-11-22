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ABD ve Türkiye Yeni Dijital Vergide Anlaştı

22.11.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Maliye Bakanlığı, ABD ve Türkiye’nin, OECD/G-20 Kapsayıcı Çerçevesi tarafından kabul edilen, mevcut dijital hizmetler vergisinden yeni çok taraflı çözüme geçişe ilişkin anlaşmaya vardığını açıkladı

Amerika Maliye Bakanlığı, ABD ve Türkiye’nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)/G-20 Kapsayıcı Çerçevesi tarafından kabul edilen, mevcut dijital hizmetler vergisinden yeni çok taraflı çözüme geçişe ilişkin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Geçen ay, dünya gayri safi hasılasının yaklaşık yüzde 95'ini temsil eden 137 ülkesi arasında OECD/G-20 Kapsayıcı Çerçevesi kapsamında, 2023'te uygulanacak uluslararası vergi çerçevesine yönelik iki boyutlu reform paketi üzerinde tarihi bir anlaşmaya varılmıştı.

Bu reformlar, 21’nci yüzyılın küresel ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için daha adil, daha istikrarlı ve daha donanımlı bir vergi çerçevesi oluşturmayı amaçlıyor.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu anlaşmayı desteklemek üzere, Amerika ve Türkiye bugünkü mevcut Türk Dijital Hizmet Vergisi’nden yeni çok taraflı çözüme geçişle ilgili anlaşmanın şartlarını açıkladı ve yapıcı diyalog yoluyla bu konudaki görüşmeleri sürdürmeyi taahhüt etti” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu uzlaşma, ülkelerin toplu çabalarını OECD/G-20 Kapsayıcı Çerçevesi'nin yeni bir ‘çok taraflı vergi rejimi’ne ilişkin tarihi anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasına odaklayabilmelerini sağlamaya yardımcı olan pragmatik bir çözümü temsil ediyor” denildi. Anlaşmanın, Türkiye Dijital Hizmetler Vergisi dolayısıyla uygulanan ticari yaptırımların sona ermesine izin verdiği belirtildi.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, “Genel olarak, bu siyasi anlaşma, fikir birliğine varmak ve ulusal ekonomilerimizi ve kamu maliyemizi desteklemeye yardımcı olan geniş kapsamlı çok taraflı reformlar sunmak için birlikte çalışma kararlılığımızın bir başka göstergesidir” ifadesine yer verildi.

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