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ABD'de İşsizlik Başvuruları Son 3 Ayın Zirvesinde

20.01.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminde Covid-19 enfeksiyonlarının iş faaliyetlerini aksatmasına bağlı olarak ABD’de geçen hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı

ABD'de İşsizlik Başvuruları Son 3 Ayın Zirvesinde

Kış mevsiminde Covid-19 enfeksiyonlarının iş faaliyetlerini aksatmasına bağlı olarak ABD’de geçen hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Bu durum, istihdamda büyümeye baskı oluşturabilir.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler, işsizlik yardımı başvurularında, Noel tatili sonrasındaki elverişsiz mevsimsel şartların da etkisiyle üç haftadır art arda yükseliş kaydedildiğini gösteriyor. Omicron varyantı nedeniyle Corona virüsü enfeksiyonu vakalarındaki artışın yatışmaya başlaması ve mevsimsel etkenlerin yakında normalleşeceği beklentisi, işsizlik başvurularındaki yükselmenin bir istisna olduğuna işaret ediyor.

Mali hizmetler firması Moody's Analytics'ten ekonomist Ryan Sweet, "Omicron varyantı ABD iş piyasasına zarar veriyor, ancak müjdeli haber, bunun geçici olması" dedi.

Eyaletlerde işsizlik yardımı başvurularının sayısı 55 bin artarak 15 Ocak'ta sona eren hafta mevsimsel ayarlamalar yapıldığında toplam 286 bin olarak kaydedildi. Ekim ayı ortasından bu yana işsizlik başvuruları sayısında erişilen en yüksek seviye olan bu yükseliş aynı zamanda Temmuz ayından bu yana kaydedilen en büyük artış. Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, geçen hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısının 220 bin olacağı tahmininde bulunmuştu.

ABD'de Reuters haber ajansına göre günde ortalama 752 bin 698 kişiye Corona enfeksiyonu teşhisi konuyor.

ABD Nüfus Sayım Dairesi'nin son verileri, 8 milyondan fazla insanın 29 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında Corona enfeksiyonuna bağlı nedenler yüzünden işe gidemediğini gösteriyor. 1 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasındaysa aynı sebep nedeniyle işe gidemeyenlerin sayısı 3 milyon daha azdı.

Omicron varyantından kaynaklanan vaka sayılarının, en ağır darbeyi alan New York dahil bazı bölgelerde zirveye ulaştığı görülüyor. Vaka sayılarındaki artışın iş piyasasına yansıyan olumsuz etkilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yüksek enflasyonla mücadele için Mart ayında faiz oranlarını arttırmasını engelleyeceği ise düşünülmüyor.

Öte yandan işverenler, eleman arayışını sürdürüyor. Kasım ayı verilerine göre ABD'de 10 milyon 600 bin açık pozisyon bulunuyordu. İşsizlik oranıysa son 22 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3,9 olarak ölçüldü.

Bazı ekonomistler, Aralık ayında perakende satışlarda ve imalatta kaydedilen düşüşlerden sonra işsizlik yardımı başvurularındaki artışın, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın tahmin edilenden daha çabuk olacağına işaret ettiği konusunda kaygılı.

Mali piyasa araştırmaları şirketi FWDBONDS'dan ekonomist Christopher Rupkey, "Enflasyon baskılarına rağmen FED, faiz arttırımını ölçülü bir hızda gerçekleştirmek zorunda kalacak. Ekonomi, daha önce tahmin edilenden daha fazla yavaşlayabilir" şeklinde konuştu.

Ancak bazı ürünlere erişimde sıkıntılar ve yüksek fiyatların sorun yaratmaya devam etmesine rağmen imalatın arttığına ilişkin işaretler var.

Öte yandan emlak piyasasından gelen veriler hayal kırıklığı yarattı. Ulusal Emlak Komisyoncuları Birliği'nin raporuna göre Aralık ayında mevcut konut satışları yüzde 4,5 oranında azaldı. Konut fiyatlarının yüksek seyretmesi ve rekor düzeyde az sayıda konutun satışa çıkması, satın almak isteyenleri piyasadan uzaklaştırdı.

Ekonomistler, konut kredisi (mortgage) faiz oranları yükselmesine rağmen, konuta olan talebin yüksek seyretmeye devam etmesini bekliyor.

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