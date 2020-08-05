“ABD'de Salgın Döneminde Krizde Tüketici Gelirleri Arttı”

Amerikan Kongresi’nde taraflar 5. yardım paketi üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Üzerinde anlaşma sağlanamayan en önemli başlık Amerikalılara verilen 600 dolarlık işsizlik maaşları. Yatırım Uzmanı Altan Ergün 600 dolarlık işsizlik maaşının kesilerek anlaşılma ihtimalinin yüksek olduğu görüşünde Devlet tarafından verilen 600 dolarlık işsizlik yardımının sadece işsizlere verilen bir para olmadığını söyleyen Ergün “Her ne kadar Cumhuriyetçiler ‘200 dolar verelim’ Demokratlar da ‘ocak sonu 2021’e kadar 600’e devam edelim’ deseler de Amerikan ekonomisinin belki son yüz yılda yaşadığı birçok kriz, birçok resesyonda ilk defa işsizlik rakamları artmış olmasına rağmen, tüketicinin gelirleri yüzde 4-6 seviyesinde arttı” yorumunu yaptı. Tüketici harcamaları borsayı harekete geçirdi Yatırım Uzmanı Ergün verilen 600 dolarlık yardımın halkın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olduğu gibi Amerikan Borsası’ndaki hareketliliği de tetiklediğini söyledi. Ergün “eğer ki bu 600 dolar verilmiş olmasaydı, Amerikan ekonomisinin bildiğimiz krizden depresyona gidişinde önemli bir faktör olacaktı” dedi.

Verilen 600 dolarlar banka sektörünü kurtardı Ergün 600 doların verilmesinin önemli etkisinin banka sektöründe yaşandığını belirterek “bu parayla mortgagelar ödendi, ev kiraları ödendi ve bu ödenen kiralar ve mortgagelarla bir nevi banka sektöründe yaşanabilecek kriz de önlenmiş oldu” dedi. Ergün ikinci dalganın yaklaştığı, ekonominin hafiften yavaşlama gösterdiği bir zaman diliminde 600 dolarlık ödemenin kesilmesinin 20 milyondan fazla insan için sorun yaratabileceğini belirtti. “Cumhuriyetçiler 600 dolarda kesintide kısmen haklı” Cumhuriyetçilerin 600 doların düşürülmesi ve piyasanın tekrar açılması konusundaki fikrine kısmen katıldığını belirten Ergün, maaşı düşük olup fazla yardım alan insanların olduğu gibi yüksek maaş alıp 600 dolarla geçinenler olduğunun da unutulmaması gerektiğini söylüyor. Ergün Cumhuriyetçilerin söylediklerinde haklılık payı olsa da bu kesintinin bankacılık sektörü açısından riskler taşıdığını da söyledi. FED'in hedefleri ''işsizlik ve enflasyon''