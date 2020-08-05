“ABD'de Salgın Döneminde Krizde Tüketici Gelirleri Arttı”

Amerikan Kongresi’nde taraflar 5. yardım paketi üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Üzerinde anlaşma sağlanamayan en önemli başlık Amerikalılara verilen 600 dolarlık işsizlik maaşları. Yatırım Uzmanı Altan Ergün 600 dolarlık işsizlik maaşının kesilerek anlaşılma ihtimalinin yüksek olduğu görüşünde
Devlet tarafından verilen 600 dolarlık işsizlik yardımının sadece işsizlere verilen bir para olmadığını söyleyen Ergün “Her ne kadar Cumhuriyetçiler ‘200 dolar verelim’ Demokratlar da ‘ocak sonu 2021’e kadar 600’e devam edelim’ deseler de Amerikan ekonomisinin belki son yüz yılda yaşadığı birçok kriz, birçok resesyonda ilk defa işsizlik rakamları artmış olmasına rağmen, tüketicinin gelirleri yüzde 4-6 seviyesinde arttı” yorumunu yaptı.
Tüketici harcamaları borsayı harekete geçirdi
Yatırım Uzmanı Ergün verilen 600 dolarlık yardımın halkın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olduğu gibi Amerikan Borsası’ndaki hareketliliği de tetiklediğini söyledi. Ergün “eğer ki bu 600 dolar verilmiş olmasaydı, Amerikan ekonomisinin bildiğimiz krizden depresyona gidişinde önemli bir faktör olacaktı” dedi.
Verilen 600 dolarlar banka sektörünü kurtardı
Ergün 600 doların verilmesinin önemli etkisinin banka sektöründe yaşandığını belirterek “bu parayla mortgagelar ödendi, ev kiraları ödendi ve bu ödenen kiralar ve mortgagelarla bir nevi banka sektöründe yaşanabilecek kriz de önlenmiş oldu” dedi. Ergün ikinci dalganın yaklaştığı, ekonominin hafiften yavaşlama gösterdiği bir zaman diliminde 600 dolarlık ödemenin kesilmesinin 20 milyondan fazla insan için sorun yaratabileceğini belirtti.
“Cumhuriyetçiler 600 dolarda kesintide kısmen haklı”
Cumhuriyetçilerin 600 doların düşürülmesi ve piyasanın tekrar açılması konusundaki fikrine kısmen katıldığını belirten Ergün, maaşı düşük olup fazla yardım alan insanların olduğu gibi yüksek maaş alıp 600 dolarla geçinenler olduğunun da unutulmaması gerektiğini söylüyor. Ergün Cumhuriyetçilerin söylediklerinde haklılık payı olsa da bu kesintinin bankacılık sektörü açısından riskler taşıdığını da söyledi.
FED'in hedefleri ''işsizlik ve enflasyon''
Amerikan Merkez Bankası'nın iki önemli hedefi olduğunu söyleyen Altan Ergün “bono faizleri bugün itibariyle 0,56 oranında. Fakat enflasyona dayalı bonolardaki artış Amerika'daki enflasyon beklentilerinin arttığını göstermekte. FED bono faizlerini önümüzdeki dönem düşük tutacağını söyledi. Fakat enflasyon artarsa FED faizleri arttırmak zorunda kalıyor. Ama FED yöneticileri enflasyon artsa bile bu söyledikleri para politikalarında bir değişiklik yapmayacaklarını açıklamıştı. Bu konuda Eylül ayında yapılacak FED toplantısı önem taşıyor'' dedi. Ergün, Kongre yardım paketlerinin haricinde FED'n piyasalara likidite sağlayacak politikalarına devam edeceğini de belirtti.
“Amerika Çin'i köşeye sıkıştırabilir”
“Amerika'nın TikTok'u Microsoft'a zorla aldırmasını görmekteyiz” diyen Ergün “Çin Merkez Bankası'nın elinde bulunan 3-4 trilyonluk Amerikan Hazine Bonosu'nun faizlerini Amerika'nın ödememesi, diğer taraftan Amerikan şirketlerinin Çin'e yapacakları yatırımları ciddi manada kısıtlaması veya yasaklaması, bunlar ilişkilerde en sorun yaratacak konular olacak'' dedi. Bu konularda yaşanacak bir savaşın Çin'i köşeye sıkıştıracağını söyleyen Ergün bunun dolarda satışa neden olabileceğini ama altında ciddi bir yükselişler karşılaşılabileceğini söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum