ABD’de Ticaret Açığı Mart’ta Rekor Kırdı

Mart ayında ithalat yüzde 6,3 artarak 274,5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Mal ithalatı yüzde 7 artışla 234,4 milyar dolara yükseldi ve bu da rekor bir seviyeye ulaştı. Tüketim malları ithalatı, gıda ve sermaye malları için olduğu gibi, rekor seviyedeki en yüksek ithalat alanı oldu. Ülke giyim, mobilya, oyuncaklar, yarı iletkenler, motorlu araçlar, petrol ürünleri ve telekomünikasyon teçhizatı gibi bir dizi mal ithal etti. Ancak sivil hava aracı ve cep telefonu ithalatı düştü.

Ticaret Bakanlığı Salı günü, ticaret açığının Mart ayında yüzde 5,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 74,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Ticaret açığı ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu.

Üreticilerin talep artışını karşılama kapasitesi yok ve stoklar çok zayıf; bu da işletmeleri daha fazla mal ithal etmeye zorluyor. Salgın sırasında Amerikalılar evlere kapanınca talep, hizmetlerden mallara kaydı.

Beyaz Saray'ın 1,9 trilyon dolarlık salgın yardım paketi ve COVID-19 aşılama programının tüm yetişkin Amerikalılar’ı kapsayacak şekilde genişletilmesi, arz kısıtlamalarının aksine bir talep patlamasına yol açtı. Ekonomideki hareketlenme, Merkez Bankası’nın ultra gevşek para politikası duruşuyla da destekleniyor.

ABD’de ticaret açığı Mart ayında rekor seviyeye çıktı. Ekonomik faaliyetleri küresel rakiplerinden daha hızlı toparlanan ülkede iç talepteki patlamaya bağlı olarak ithalatın artmasıyla, bu açığın daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

İhracat yüzde 6,6 artarak 200 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatı yüzde 8,9 artarak 142,9 milyar dolara yükseldi. İhracatta başı sanayi kaynakları ve malzemeleri, sermaye ve tüketim malları çekti. Pandemi, özellikle seyahat olmak üzere hizmet ihracatında bir engel olmaya devam etti. Mart ayında 17,1 milyar dolar ile hizmet fazlası, 2012'nin Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Enflasyona göre ayarlandığında, mal ticareti açığı 4,2 milyar dolar artarak 103,1 milyar dolara yükseldi. Ticaret açığındaki kötüye gidişe, geçen hafta yayınlanan bir ön raporda da işaret edilmişti.

Büyüyen dış ticaret açığına rağmen ekonomi, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,4 oranında büyüdü. Bu, 2003 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı ikinci gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme hızı oldu. Bunu, dördüncü çeyrekte yüzde 4,3'lük bir büyüme hızı izledi.

Çoğu iktisatçı, bu çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasılada çift haneli büyüme bekliyor ve bu da ekonominin, 1984'ten bu yana en hızlı şekilde, en az yüzde 7'lik bir büyüme elde etmesini sağlayabilir. ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daralarak, son 74 yılın en kötü seviyesine geriledi.

