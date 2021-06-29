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ABD'de Tüketici Güveni Bir Buçuk Yılın En Yüksek Seviyesinde

29.06.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de tüketici güveni, ekonominin yeniden açılması ve işgücü piyasasındaki iyimser havanın artmasının yüksek enflasyon kaygılarını dengelemesiyle birlikte Haziran ayında son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Tüketici Güveni Bir Buçuk Yılın En Yüksek Seviyesinde

ABD'de tüketici güveni, ekonominin yeniden açılması ve işgücü piyasasındaki iyimser havanın artmasının yüksek enflasyon kaygılarını dengelemesiyle birlikte Haziran ayında son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomi odaklı düşünce kuruluşu Conference Board'un düzenlediği ve sonuçlarını Salı günü yayınladığı anket, tüketicilerin motorlu taşıt ve beyaz eşya gibi ürünlere rağbet ettiğini, bu durumun, ekonominin 2021'in ikinci çeyreğinin sonunda güçlü ivme kazandığı anlamına geldiğini ortaya koyuyor.

Amerikalı tüketicilerin konut satın alma konusundaki istekliliği, konut arzının kısıtlı olması nedeniyle fiyatların hızla artacağının bir işareti olarak görülüyor. Çok sayıda Amerikalı'nın gelecek altı ayda ülke içinde tatile çıkma planı yapmasının da tüketici harcamalarını ve hizmete olan talebi körüklemesi öngörülüyor.

Ekonomi araştırmaları ve danışmanlığı firması High Frequency Economics'ten Rubeela Farooqi, "Tüketici davranışları, ekonominin yeniden açılma sürecinden fayda sağlayacak ve bu durum, istihdamda büyümeyi ve gelir artışını tetikleyecek" dedi.

Conference Board'un tüketici güven endeksi, Haziran ayında 127,3 puana tırmandı. Mayıs ayında 120 puan olarak kayda geçen tüketici güven endeksi, Haziran'da, 2020 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin tüketici güven endeksi tahminini 119 olarak belirlemişti.

Anket, istikrarlı şekilde toparlanan işgücü piyasasına odaklanıyor. 150 milyondan fazla Amerikalı'nın Corona virüsüne karşı tamamen aşılanmış olması, ekonomik faaliyetlere yeniden katılımın kapsamını genişletiyor.

Tüketicilerin mevcut istihdam piyasası şartlarını değerlendirdiği gösterge, Mayıs ayında 148,7 iken Haziran'da 157,7'ye çıktı. Tüketicilerin kısa vadeli gelir ve işgücü piyasası öngörülerini temel alan beklenti endeksiyse 100,9'dan 107'ye yükseldi. Tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentileri de Mayıs ayında yüzde 6,5 iken Haziran'da yüzde 6,7'ye çıktı.

Güçlü işgücü piyasası görünümü

Conference Board'un katılımcıların iş bulmanın kolay ya da zor olduğuna ilişkin görüşlerini belirttiği istihdam piyasası anketi Haziran'da 43,5 puana çıktı. Bu puan, 2000 yılından bu yana kayda geçen en yüksek seviyeydi. Mayıs ayındaysa aynı gösterge 36,9 olarak belirlenmişti.

Bu gösterge, ABD Çalışma Bakanlığı'nın yakından takip edilen istihdam raporundaki işsizlik oranıyla yakından ilişkili. İstihdam piyasası göstergesindeki hızlı yükseliş, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı istihdam raporu açısından da olumlu bir izlenim anlamına geliyor. ABD'de hali hazırda 9 milyon 300 bin pozisyon, yeni çalışanlarla doldurulmayı bekliyor.

Ancak istihdamın artmaya başlamasına rağmen şirketlerin çalışmaya istekli eleman bulmakta zorlanması, yeni işe alımları hızlandırmanın önünü kesiyor. Federal hükümetin haftada 300 dolarlık işsizlik yardımı ödemeleri dahil işsiz kalanlara yapılan maddi yardımlar, şirketlerin çalıştıracak eleman bulmakta zorlanmasının nedeni olarak görülüyor. Çocuk bakım merkezlerinin pandemi nedeniyle kapanması ve bazılarının bir daha açılmaması, çok sayıda ebeveynin evde kalmasına neden oluyor.

En az 26 eyalet, federal hükümetin fonlarıyla desteklenen işsizlik yardımlarını, son tarih olan 6 Eylül'ü beklemeden kesme kararı aldı. Okulların sonbahar döneminde yüz yüze eğitime başlama planları da istihdam havuzunun büyümesine neden oluyor.

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