ABD’den G-7 Ülkelerine ‘Masaya Geri Döndük’ Mesajı

ABD’de yeni Başkan Joe Biden yönetimi, G-7 toplantısı vesilesiyle biraraya geldiği müttefiklerine, dünya ekonomisinin Büyük Buhran’dan bu yana içine düştüğü en kötü durumdan çıkabilmesi için birlikte çalışacakları mesajını verdi. ABD Maliye Bakanı Janet Yellen toplantıda yaptığı açıklamada, Washington’un çok taraflılığa olan bağlılığını vurguladı ve “uluslararası diyaloğu derinleştirmeye ve ittifakları güçlendirmeye büyük çapta öncelik verdiklerini” belirtti. Sanal olarak düzenlenen ve İngiltere’nin başkanlık ettiği toplantıda Yellen, ekonomik toparlanmayı güvenceye almak için mali desteğin devam ettirilmesi çağrısında bulundu ve “şimdi büyük adımlar atma zamanı” ifadesini kullandı. İngiltere, yetkililerin, bir yandan pandemiden olumsuz etkilenen işçiler ve işletmelere yardım eli uzatırken diğer yandan da kamu finansmanının uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamayı konuştuklarını bildirdi. G-7’de ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Japonya, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada yer alıyor.

İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de grubun ekonomiyi desteklemek için koordineli adımlara devam etme kararı aldığını belirtti. Gualtieri Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Politik desteği geri çekmek için erken” diye yazdı. Başkan Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump döneminde hayata geçirilen 4 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketine ilaveten 1,9 trilyon dolarlık daha yardım teklifinde bulunmuştu. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın da gelecek ay, ekonomik kurtarma programlarının süresini uzatacağını ve kamu harcamalarını kontrol altına alma konusuyla daha sonra ilgileneceklerini açıklaması bekleniyor. İngiltere, G-7 yetkililerinin “dijital ekonominin vergi zorluklarına uluslararası bir çözüm” bulunması konusunda ilerleme sağlamanın kilit bir öncelik olduğu yönünde anlaştıklarını kaydetti. Ülkeler, Amazon ve Google gibi birçoğu Amerikan şirketi olan dev boyuttaki dijital şirketlerin vergilendirilmesi konusunda küresel bir yaklaşımla yeni girişimlerde bulunmaya çalışıyor. Bu konuda ilerleme sağlanması Trump yönetimi tarafından engellenmişti.

İngiltere, G-7 ülkelerine, 2021 yılı ortasına kadar internet devlerini vergilendirmek için ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşmaya çağırdı. G-20 ülkeleri arasında bu tarih üzerinde mutabakata varılmıştı. İngiltere Maliye Bakanı Sunak, küresel çapta hızlı bir aşı dağıtım programı için “ahlaki, sağlık ve ekonomik” gerekçelere vurgu yaparak, uluslararası mali kurumların kırılgan ülkelere pandemiyle mücadelelerinde yardım etmesi gerektiğini altını çizdi. ABD Maliye Bakanı Yellen da, G-7 ülkeleri ve uluslararası mali kurumları, pandemiyle mücadelede zorlanan düşük gelirli ülkelerin yaşadığı zorlukların giderilmesine yardımcı olmaya çağırdı. Sunak ise kredi sağlayan özel kişi ve kuruluşlara, en yoksul ülkelere borç yardımında bulunmaları çağrısında bulundu. Sunak, iklim değişikliği ve doğanın korunmasının İngiltere’nin G-7 dönem başkanlığının öncelikleri olacağını da belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki yıla yakın süredir G-7’nin ilk yüz yüze zirvesine Haziran ayında ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvenin, İngiltere’nin güneybatısındaki Cornwall adlı sahip kasabasında düzenlenmesi planlanıyor.