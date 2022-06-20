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'Abdülhamid Han' 15 Temmuz'da göreve başlıyor! Gören telefon sarılıyor

20.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde son hazırlıklar hızla sürüyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların 25 gün içinde tamamlanarak göreve hazır hale geleceği öğrenildi. Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar mola verip geminin oluşturduğu muhteşem manzarayı izleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

'Abdülhamid Han' 15 Temmuz'da göreve başlıyor! Gören telefon sarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda sürüyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların 25 gün içinde tamamlanarak göreve hazır hale geleceği öğrenildi.

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Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar mola verip geminin oluşturduğu muhteşem manzarayı izleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bazı vatandaşlar da sahil kenarında kamp kurarak hem deniz keyfini yaşıyor, hem de 'gurur' tablosunu izleyerek gününü geçiriyor.

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"FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ 15 TEMMUZ'DA GÖREVE BAŞLAYACAK"

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin 15 Temmuz'da göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.

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"GURURLUYUZ, BUNLAR BÜYÜK HİZMETLER"

Bölgede kamp yaptığını ve karşısında 'Abdülhamid Han' gemisinin hazırlandığını belirten vatandaşlardan Kemal Savran, "Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Karşımızda Akdeniz, Abdülhamid Han manzarası, karşımızda Kıbrıs. Bugün burada kamp yapalım dedik. Gururluyuz. Dosta güven düşmana korku salan üretimlerimiz başladı çok şükür. Bunlar büyük hizmetler. İnşallah çocuklarımız ve geleceğimiz için güzel ve emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz" dedi.

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Kardeşiyle birlikte kamp yapanlardan Selahattin Savran da, 'Abdülhamid Han' gemisi manzarası karşısında kamp yapmanın kendileri için güzel olduğunu kaydetti.

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Muğla Fethiye'den gezi amaçlı geldiklerini anımsatan vatandaşlardan Tuğrul Kaynak ise, "Gelirken yol kenarında tesadüfen gördük. Televizyonlarda hep görüyorduk ama gerçekten muhteşem olduğunu canlı canlı bizzat gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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