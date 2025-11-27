Açık Açık 17. Bölüm | Çağatay Özdoğru: Kur seviyesine isyan eden ihracatçı verimliliğine bakıyor mu?

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 17. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın 17. bölümünde, yatırımları arasında Pegasus, Insider, Getir gibi dev şirketleri barındıran ESAS Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi & Grup CEO’su Çağatay Özdoğru ile hem Türkiye’nin en güçlü aile ofislerinden birinin 25 yıllık yolculuğunu hem de Türkiye ekonomisinin geleceği ele alındı.

HOLDİNGİN TEMEL YAPI TAŞI

Bölüme, ESAS’ın kuruluşundaki vizyonu konuşarak başlandı. Özdoğru, holdingin temel yapı taşlarını anlatırken şu cümle özellikle öne çıkıyor: “ESAS Holding, Şevket Sabancı’nın ‘benim bir aile ofisim olmalı’ vizyonuyla kuruldu.” Çeyrek asırlık bu yolculukta girişimci ruhu besleyen unsurların neler olduğunu ve grubun özellikle doğru ortaklıklarla büyüttüğü başarı hikâyelerini ele alındı.

Türkiye’de yatırım bankacılığının gelişmemiş yönleri düşünüldüğünde, ESAS’ın kurumsal yapısının bu boşluğu doldurup doldurmadığı, Türkiye’nin finans ve teknoloji alanlarındaki potansiyeli, küresel rekabet gücü ve bu alanlarda atılması gereken adımlar Özdoğru’nun perspektifiyle detaylandırıldı.

Kur politikaları da sohbetin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Türkiye açısından rekabetçi olmayan bir kur seviyesinin doğru bir strateji olup olmadığı, dengenin hangi seviyede oluşabileceğini ve bunun yatırım ortamına etkileri bölümde değerlendirildi.

2026 ÖNGÖRÜLERİ

ESAS’ın portföy dağılımı, 2026 yatırımları için öngörüleri ve grubun yurt dışı ticari gayrimenkul yatırımlarına bakışı bölümün en merak edilen başlıkları arasında. Özdoğru ile sıkı para politikasına rağmen tüketimin neden soğumadığı, gayrimenkul satışlarının nasıl yüksek kalabildiği ve hane halkı davranışlarının bu dönemde nasıl şekillendiği de bölümde detaylıca ele alındı.

Son bölümde ise 2026 yılına dair Türkiye ekonomisini bekleyen olası senaryolar, yüksek enflasyonun ve faiz seviyelerinin şirketler, tüketiciler ve yatırımcılar üzerindeki etkileri konuşuldu.

Türkiye’nin en önemli yatırım gruplarından birinin tepe yöneticisinden strateji, vizyon ve gelecek öngörüleri duymak isteyenler için dolu dolu bir sohbet sizi bekliyor.