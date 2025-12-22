FİNANS

Açık Açık 24. Bölüm | Egem Eraslan: Bazı halka arzlar başka finansman bulamadıkları için yapılıyor

Açık Açık her hafta yeni bölümleriyle Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu Midas’ın kurucusu ve CEO’su Egem Eraslan oldu. Eraslan, girişimcilik yolculuğu, yatırımcı davranışları ve 2026 beklentileriyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Ufuk Dağ

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 24. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın 24. bölümünde, Midas’ın kurucusu ve CEO’su Egem Eraslan ile Türkiye’de bireysel yatırımcılığın dönüşümü, Midas’ın kuruluş hikâyesi ve yatırım teknolojilerinin nereye evrildiği konuşuldu.

AÇIK AÇIK'IN 24. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Programda Egem Eraslan’ın girişimcilik yolculuğuyla başlayan sohbet, Midas’ın yaklaşık 5,5 yıl önce Türkiye’de yatırımcı sayısının hızla artacağı öngörüsüyle nasıl yola çıktığını ve bugün bireysel yatırım tarafında nasıl en büyük platformlardan biri haline geldiğini ortaya koyuyor. Midas’ın kendini klasik bir aracı kurumdan ziyade, finans alanında birden fazla lisansa sahip teknoloji odaklı bir şirket olarak konumlandırmasının arkasındaki yaklaşımı detaylarıyla ele alıyoruz.

Bölüm boyunca Türkiye’de yatırım ekosisteminin geçirdiği değişim, Midas kullanıcı davranışları ve ürün geliştirme anlayışının nasıl şekillendirdiği ele alındı. Hayatın her alanında hız beklentisinin artmasının yatırım dünyasına da yansıdığını vurgulayan Egem Eraslan, kullanıcıların artık para transferinden yatırım işlemlerine kadar her adımda daha sade, daha hızlı ve daha sezgisel deneyimler beklediğini net örneklerle anlatıyor. Bu dönüşümle birlikte Midas kullanıcılarının platforma yalnızca bir yatırım uygulaması değil, bankalardan beklenen birçok temel ihtiyacı da karşılayan bir yapı gibi yaklaşmaya başladığını ifade ediyor.

Bölümün son kısmında ise 2026’ya doğru hızlanması beklenen halka arzların yatırım ekosistemi üzerindeki etkisi, yatırımcı sayısındaki artışın likiditeyle aynı oranda büyüyüp büyümeyeceği ve yabancı yatırımcı ilgisinin artması durumunda Midas’ın bundan nasıl etkileneceği detaylarıyla değerlendirildi. Sohbet, Midas’ın uzun vadeli vizyonu ve olası halka arz planlarına dair merak edilen sorularla tamamlanıyor.

Türkiye’de yatırımın geleceğini, teknolojinin finansla kesiştiği noktayı ve bireysel yatırımcı davranışlarının nasıl değiştiğini doğrudan sektörün içinden bir isimden dinlemek isteyenler için Açık Açık’ın bu bölümü kaçırılmamalı.

