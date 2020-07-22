Açık kapı sistemi nedir? Bayram harçlık ödemesi yapılacak mı?

Kurban Bayramı için Açık Kapı sistemi üzerinden bayram harçlığı olarak 500 TL ödeme yapılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kurban Bayramı harçlığı hakkından yararlanmak isteyenler “bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir” ve “Açık Kapı sistemi başvuruları nereden yapılır” sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Vatandaşların gözü kulağı bir kez daha İçişleri Bakanlığına çevrildi.
İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı harçlığı için yapılan iddialara önceki açıklamasıyla bir kez daha cevap verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın devamında ise; “İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. Açık Kapı adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına “valilik hizmetleri” hizmet başlığına “diğer” açıklama kısmına “para yardımı” yazıp başvurunuzu yapabilirsiniz” haberinin tamamen asılsız olduğu belirtildi.
Haberin düzeltilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması için İçişleri Bakanlığı Açık Kapı sisteminin işlevi ve sorumluluk alanlarına dair bilgilendirme yaptı. İçişleri Bakanlığı bilgilendirme metninde; “Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız bir şekilde valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı Birimleri üzerinden sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il valiliğinde ve 161 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi; valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır” ifadelerini yerini aldı.
Açık Kapı, İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşla üst düzey iletişimin kurulması, isteklerin etkili ve hızlı bir şekilde yetkili mercilere ulaştırılması amacıyla kurulan bir sistemdir. Açık Kapı sisteminin esas görevi taleplerin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesidir. Aynı zamanda sistem vatandaşları kamusal hizmetler hakkında yönlendirir.
Oluşturulan Açık Kapı birimleri başvuruları elektronik ortamda toplar ve tek bir çatı altında depolar. Başvuran vatandaşlara ilk adıma “müracaatınızdan dolayı valilik olarak teşekkür ederiz” mesajı gönderilir. Başvurular 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve hak sahiplerinin iletişim bilgileri üzerinden yönlendirme yapılır. Başvuru durumunu merak eden vatandaşların sürecin aşamalarını sorgulayabilmesi için hizmetler sunulmuştur. Vatandaşlar başvuru numarasını kullanarak e-Devlet ve Açık Kapı sistemi üzerinden sorgulamalarını tamamlayabilirler.
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