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  4. Ocak zammında memur ve memur emeklisi yüzde 5 daha az zam alacak! İsa Karakaş 'Enflasyona ezildiler' deyip 2025 yılı beklentisini söyledi

Ocak zammında memur ve memur emeklisi yüzde 5 daha az zam alacak! İsa Karakaş 'Enflasyona ezildiler' deyip 2025 yılı beklentisini söyledi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 12:07
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Zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Milyonların beklediği ocak ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşları belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler en düşük maaşın ne kadar olacağını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, zamlar için kritik açıklamalarda bulundu.

Ocak zammında memur ve memur emeklisi yüzde 5 daha az zam alacak! İsa Karakaş 'Enflasyona ezildiler' deyip 2025 yılı beklentisini söyledi

2025 yılında maaşlar ne kadar olacak? Milyonların aklındaki tek soru bu! Asgari ücretlisinden memuruna, emeklisine kadar milyonlar nefesini tutup ocak ayındaki zam oranlarını bekliyor. Asgari ücret için görüşmeler başlamışken memur, memur emeklisi ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM ALACAKLAR

6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilier için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Aralık ayının enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Memur ve memur emeklilieri ise enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık bir zam daha alacak.

Türkiye Gazetesi'nin YouTube Kanalı'na konuşan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, milyonların merakla beklediği zam oranları için konuştu. Karakaş, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayacağını ifade ederek, "Yıl sonu enflasyonu en az yüzde 45'i bulabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörüm en az yüzde 16-17 civarında bir zam" sözlerini kullandı.

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'TOPLU SÖZLEŞMEDEN GELEN MAĞDURİYET'

Memur ve memur emeklileri için durumun çok vahim olduğunun altını çizen Karakaş, toplu sözleşmeden mağduriyet doğduğunu izah ederek, "Memur ve memur emeklileri için maksimum yüzde 11-12 civarında bir zam söz konusu olacak. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5 daha az zam alacak. Böylece enflasyona ezilmiş olacaklar" şeklinde konuştu.

"SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ENFLASYONA EZDİRİLDİ"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam aldığını belirten Karakaş, "Memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.31 idi. Dolayısıyla memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 4.99 oranında enflasyona ezdirildi. Bunu matematik söylüyor" cümlelerini kullandı.

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"SEÇİMDEN SONRA..."

Bu yıl refah payının verilme ihtimalinin olmadığını belirten Karakaş, memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde eşitlenme olabileceğini kaydetti.

Karakaş, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Memur emeklileri küstürüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. 2023'te memura verilen seyyanen zam memur emeklilerine verilmedi. Hükümet, son 20 yılda en az zammı memur emeklilerine verdi. Memur emeklilerin kırgınlığının giderilmesi için eşitleme söz konusu olabilir."

Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur memur emekli zammı ssk İsa Karakaş
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