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Açıklamalar arka arkaya geldi! İşte 3600 ek göstergede son durum...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Son günlerde 3600 ek gösterge yasasında yapılması istenen düzenlemeler gündeme oturdu. 3600 ek gösterge yasasını kamuda çalışan polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve emekli adayları yakından takip ediyor. Memurlar şartlarının düzeltilmesi için yeni düzenlemeleri iple çekerken araştırmalarını da hızlandırdı. Daha önce müjdesi verilen 3600 ek gösterge yasasında pozitif gelişmeler yaşandı.

Açıklamalar arka arkaya geldi! İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 ek gösterge yasasına dair konuşmaların gündeme gelmesi milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Özellikle koronavirüs salgınında ön saflarda mücadele eden hemşireler 3600 ek göstergeye ilişkin yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge yasası için henüz kesin bir karar verilmemişken sendikalar isteklerini açık bir şekilde ifade etmeye devam ediyor.

Sağlık-Sen ve Kamu-Sen tarafından yapılan çağrıları hükümet kanalı cevapsız bırakmadı. Sendikalar meslek gruplarının zor şartlarını anımsattı ve sözleşmeli istihdama son verilerek kadro çalışmalarını hızlandırılmasını talep etti. Özellikle hemşirelerin unvan değişikliği sınavından muaf tutulması, hastanelerde 24 saat kreş hizmeti verilmesi ve nöbet ücretlerinin ödenmesi taleplerini belirtti. Ekonomik güçlüklerin baş göstermesiyle beraber 3600 ek göstergedeki son durum da önemi artırdı. Peki 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte 3600 ek göstergede yaşanılan son duruma ilişkin detaylar...

2020 YILINDAN 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge, memurların maaşlarını ve emekli olduktan sonraki aylık ile ikramiyelerin miktarının belirlenmesinde etkili olur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelerine göre farklılık gösterir.

3600 ek gösterge yasası kapsamında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Yapılacak olan düzenlenmenin kabul edilmesi durumunda memurların ek gösterge cetveli yeniden şekillendirilecek. Buna göre; uygulamaya geçildiğinde emeklilikte alınan ikramiye ve maaşa %20 oranında artış yansıtılacaktır. Heyecanlı bekleyiş devam ederken hükümet tarafından peşi sıra açıklamalar gelmeye başladı. 3600 ek göstergede kesinleşen bilgilerin olmamasına rağmen memurlar beklentilerini arttırdı.

HÜKÜMET KANALINDAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3600 ek gösterge açıklaması geldi. Belirlenen meslek gruplarında unvanların ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesine ilişkin çalışmalar sürülüyor. Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü elbette yerine getirilecektir." dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik düzenlenen MYK toplantısından sonra 3600 ek gösterge yasasına dair olumlu ifadeler kullanmayı seçti. Çelik konuyla alakalı parti olarak pozitif bir yaklaşımları olduğunu belirtirken "Arkadaşlarımız konunun üzerinde çalışıyorlar. Bu çalışmalarda herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız bir konu söz konusu değil. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme gündemde. Gündemde olan konuların ilkinde; ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi yer alıyor. İkincisinde ise; personel sisteminde meslekler arası dengelerin gözetilmesi dikkate alınacak." ifadelerini kullandı. Zamanlamaya dair işaret eden Çelik, "Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise polislere verilmesi düşünülen 3600 ek gösterge düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu,"Biz bunu hükümet olarak yapmayı planlıyoruz. Bu konuda sözüm sözdür. Bu sözümüzü yaşadığımız bu zorlu sürecin sonra ermesinden sonra inşallah gerçekleştireceğiz. Çünkü Türk Polis Teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz olmak üzere kolluk kuvvetlerimiz bu dönemde çok önemli adımlar attı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Bakanlar Kurulu Toplantısından sonrasında kameraların karşısına geçerek 3600 ek göstergeye dair ifadelerini kullandı. Kalın "Yaptığımız bu Bakanlar Kurulu Toplantısında konu gündeme gelmedi ama ilerleyen dönemlerde gelebilir." açıklamalarını yaptı.

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