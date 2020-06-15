Açıklamalar arka arkaya geldi! İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 ek gösterge yasasına dair konuşmaların gündeme gelmesi milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Özellikle koronavirüs salgınında ön saflarda mücadele eden hemşireler 3600 ek göstergeye ilişkin yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge yasası için henüz kesin bir karar verilmemişken sendikalar isteklerini açık bir şekilde ifade etmeye devam ediyor.

Sağlık-Sen ve Kamu-Sen tarafından yapılan çağrıları hükümet kanalı cevapsız bırakmadı. Sendikalar meslek gruplarının zor şartlarını anımsattı ve sözleşmeli istihdama son verilerek kadro çalışmalarını hızlandırılmasını talep etti. Özellikle hemşirelerin unvan değişikliği sınavından muaf tutulması, hastanelerde 24 saat kreş hizmeti verilmesi ve nöbet ücretlerinin ödenmesi taleplerini belirtti. Ekonomik güçlüklerin baş göstermesiyle beraber 3600 ek göstergedeki son durum da önemi artırdı. Peki 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte 3600 ek göstergede yaşanılan son duruma ilişkin detaylar...

2020 YILINDAN 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge, memurların maaşlarını ve emekli olduktan sonraki aylık ile ikramiyelerin miktarının belirlenmesinde etkili olur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelerine göre farklılık gösterir.