‘Acil nakde ihtiyacım var’ diyenler dikkat: Kredi alamayınca buraya başvurdular!

Nakit ihtiyacı bulunmasına rağmen bankalardan kredi alamayan vatandaşlar dolandırıcıların ağına düşüyor. ‘Danışmanlık’ adı altında faaliyet gösteren bu gruplar vatandaşları vadeli olarak borçlandırarak aynı gün ürün bedelinin yüzde 40’ına varan oranda komisyon keserek para veriyor. Mafya tarzı olan bu gruplardan hakkını arayamayan vatandaşlar ise mağdur oluyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir tuzak ile vatandaşları mağdur ediyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşları radarına alan dolandırıcılar ‘danışmanlık şirketi’ olarak kendini tanıtıyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bu gruplar acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara elektronik eşya satıyor gibi yapıp, onu aynı gün nakde çeviriyor ama o fiyattan yüzde 30-40 oranında kesinti yapıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Modern tefecilik olarak adlandırılan sistem şu şekilde işliyor:

Nakit ihtiyacı olan kişi, elektronik ürünler satın alıyor. Ürün mağazadan çıkar çıkmaz, danışmanlık şirketi ürünü piyasa değerinin altında nakde çeviriyor.
Aradaki fark ise komisyon olarak kesiliyor. Örneğin 50 bin liralık bir elektronik ürünü alan kişi, o 50 bin lirayı taksitle ödüyor ama eline 30-35 bin lira ancak geçiyor.

DOLANDIRICILAR EVRAK DA İSTİYOR

Sisteme dâhil olmak için tefecilerin şartları da var. En az 6 aylık SGK kaydı ve aktif icra dosyası bulunmamasını isteyen tefecilerin ağına düşen bir mağdur “Aslında başta cazipti ancak ağır bir yük hâline geldi” diyor. 32 yaşındaki vatandaş “Bankadan kredi alamadım. Çocuğum hastaydı, acil para lazımdı. Beni bir numara yönlendirdi. 60 bin liralık telefon aldım, elime 38 bin lira verdiler. Şimdi her ay 5 bin lira ödüyorum. Toplamda 60 bin lira geri ödeyeceğim. Mecbur kaldım ama pişmanım” dedi. Bu yöntem daha çok sosyal medyada mesajlaşma uygulamaları üzerinden ‘Nakit ihtiyacına çözüm’, ‘SGK’lıya anında para’, ‘Alışverişe aracılık’ gibi sözlerle duyuruluyor. İlanlarda faiz yerine ‘hizmet bedeli’ ifadeleri kullanılıyor.

BİZ İNSANLARA YARDIM EDİYORUZ!

Sürecin daha iyi anlaşabilmesi için dolandırıcıların aranması sonucu kendini Mithat olarak tanıtan kişi şu sözleri kullandı:

“Biz danışmanlık yapıyoruz. Sizi ürün alabileceğiniz mağazaya yönlendiriyoruz. Ürünü alıyorsunuz, biz nakde çeviriyoruz. Tanıdığımız firmalardan, icra dosyanız yoksa 100 bin liraya kadar alım yaptırabiliyoruz. Komisyonumuz yüzde 20-30 civarında. 6 ay SGK’nız olsun, icranız olmasın yeterli”

HUKUKTA YERİ VAR MI?

Hukukçular ise büyük riske dikkat çekiyor. Çünkü ortada açık bir kredi sözleşmesi ya da finansal kuruluş yok. Vatandaş ürünü kendi adına alıyor ve borç doğrudan mağazaya karşı oluşuyor. Nakde çevirme işlemi kayıt dışı yapılıyor, ödeme aksadığında icra süreci başlıyor. Kişi de hem borçlu hem de cezalı duruma düşebiliyor.
Dahası, bazı durumlarda ürünün alındığı halde nakdin hiç ödenmediği ya da vaat edilenden çok daha düşük bir tutar verildiği iddiaları bulunuyor.
“BÜYÜK TEHLİKE OLUŞUYOR”

Uzmanlar “Evet, kredi politikası ve artan faizler nakit ihtiyacı olanı zorluyor ama yüzde 30-40 komisyon oranları büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar bu tür tekliflere karşı dikkatli olmalı. Mafyavari oluşumların ağına düşüp aylarca sürecek borç sarmalına girmemek için bu tür tekliflere karşı dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu.

