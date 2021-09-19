FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası'ndan 193 TL taksit ile binlerce lira veriliyor!

Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası'ndan 193 TL taksit ile binlerce lira veriliyor!

19.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona virüs salgın süreçlerinden kaynaklı bir hayli kesim ciddi anlamda ekonomik anlamda zorlu süreçlerle karşı karşıya kaldı. Kredi çekme planı olan vatandaşlar bu süreçler için aylık geri ödemeleri kendilerine ideal olan kredi fırsatlarını değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu anlarda herkes anlık nakit gereksinimlerini rahat bir şekilde karşılayabilsinler diye müraacat yapan çoğu vatandaş devlet bankalarını tercih ediyor. İşte 193 TL ile kredi fırsatı...

Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası'ndan 193 TL taksit ile binlerce lira veriliyor!

Korona virüs salgın süreçlerinden kaynaklı çoğu kesim ciddi anlamda ekonomik anlamda zorlu süreçler ile yüz yüze kalmak mecburiyetinde kaldılar. Bir yandan kişilerin acil nakit gereksinimleri duyması bir yandan da ekonomik anlamda zorluk çekmeleri genel olarak kredi fırsatlarına yönelmelerine sebep oldu. 18 yaş ve üzeri, aylık derli toplu gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes gereksinim kredisi müracaatında bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği çoğu kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM'den, gereksinim kredisi amacıyla müracaat yapabilirsiniz.

İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT SAYISI DEĞİŞTİ!

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı:

Kurulun 16.09.2021 tarihli toplantısında, 16.09.2021 tarih ve E-24049440- 045.01[4/5]-25466 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

  • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine,

  • Bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

  • Bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,


İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)

Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detayÖnce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detay
Korku dolu anlar! Çırpınışlarını gören sahile koştuKorku dolu anlar! Çırpınışlarını gören sahile koştu
22 ayar bilezikte yükseliş! 22 ayar bilezikte yükseliş!
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Altında ibre yeşili gösteriyor!

Altında ibre yeşili gösteriyor!

Dolar yükselişi sürdürüyor!

Dolar yükselişi sürdürüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.