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Adalet Bakanı duyurdu! 12 bin 933 personel alınacak!

04.02.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

Adalet Bakanı duyurdu! 12 bin 933 personel alınacak!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi. Bozdağ'ın sosyal medya hesabından paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak. İşte Adalet Bakanlığı personel alımıyla ilgili detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerine yer verdi.

Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.


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Anahtar Kelimeler:
personel alımı
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