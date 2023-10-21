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Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Sahibi olmayan hacizli mallar Kızılay'a devredilecek! 1 Kasım'da başlıyor...

21.10.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerde bulunan hacizli malların mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda Türkiye Kızılay Derneği’ne bedelsiz devrinin yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Sahibi olmayan hacizli mallar Kızılay'a devredilecek! 1 Kasım'da başlıyor...

Yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesi taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturuldu. Konuya ilişkin açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır" dedi.

1 KASIM'DA BAŞLIYOR

Tunç, buna rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise kamu yararı gözetilerek Kanun’da belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş’ye devrinin düzenlendiğini belirterek, "Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir. Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak, ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir. Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Kızılay yediemin

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