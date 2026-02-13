Adalet Bakanlığı'na 15 bin atama! Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek gündemdeki sorulara yanıt vererek "86 milyonun Bakanıyım" dedi.
Açıklamasının devamında Bakan Gürlek, "Hakka hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa, 86 milyon vatandaşımızın yanındayım. Mağduriyeti olan varsa benim kapım her bir vatandaşımıza açık" diye konuştu.
Bakan Gürlek'ten bir de atama açıklaması geldi. 15 bin atama için kadro alındığını ifade eden Gürlek, atamaların başlayacağını ifade etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum