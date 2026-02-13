FİNANS

Adalet Bakanlığı'na 15 bin atama! Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında 86 milyonun Adalet Bakanı olduğunu ifade ederek her bir vatandaşa kapısının açık olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek atama açıklamasında da bulundu. Gürlek, Adalet Bakanlığı'na 15 bin atama yapılacağını ifade etti.

Recep Demircan

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek gündemdeki sorulara yanıt vererek "86 milyonun Bakanıyım" dedi.

"HER BİR VATANDAŞIMIZA KAPIMIZ AÇIK"

Açıklamasının devamında Bakan Gürlek, "Hakka hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa, 86 milyon vatandaşımızın yanındayım. Mağduriyeti olan varsa benim kapım her bir vatandaşımıza açık" diye konuştu.

ATAMA AÇIKLAMASI

Bakan Gürlek'ten bir de atama açıklaması geldi. 15 bin atama için kadro alındığını ifade eden Gürlek, atamaların başlayacağını ifade etti.

13 Şubat 2026
13 Şubat 2026

Adalet Bakanı Akın Gürlek
