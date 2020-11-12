Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı kadro listesi!

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alım duyurusunu yayımlayarak başvuru ekranlarına erişimi açtı. e-Devlet üzerinden yapılacak Adalet Bakanlığı kamu personeli alımları başvuru tarihleri bilgisi de paylaşıldı. 11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru tarihi 11 Kasım itibariyle başladı. 7 farklı kadroda alımların yapılacağı bilginin paylaşıldığı Resmi Gazete'de hangi kadrolardan Adalet Bakanlığı'na alım yapılacak detayı da yer aldı. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görevlendirmek üzere; 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı,12 istatistikçi, 3 mimar, 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59 olarak belirlendi. İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve diğer detaylar...

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alımları için başvuru ekranını açtığı bilgisini paylaştı. Yapılan duyuruda Adalet Bakanlığı personel alım tarihleri de paylaşıldı. Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman başlayacak merak eden adaylar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde araştırma yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 11 Kasım tarihi ile başlayarak, 25 Kasım'a kadar devam edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59 olarak belirlendi. Peki Adalet Bakanlığı hangi kadrolarda kaç personel alacak?