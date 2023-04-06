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Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 18 bin 305 eleman alınacak

06.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi, Bakan Bozdağ'ın 18 bin 305 personel istihdam edileceğini açıklaması sonrası merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı kurumlarına toplamda 18 bin 305 personel alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 18 bin 305 eleman alınacak

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları internette araştırılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin yapılması beklenen açıklama sonrası yayımlanacak başvuru kılavuzunda alımlar için özel ve genel başvuru şartlarına yer verilecek. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel için alım yapılacak birimler açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre; Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 alım yapılacak.

Alım yapılacak meslek grupları ise ilan yayınlandıktan sonra belli olacak. Personel alımı başvurularının internet üzerinden alınması bekleniyor. Başvurular için adaylardan genel şartlar aranacak. Özel şartlar ise mesleklere göre belirleyici olacak.

Başvurularda KPSS sınav şartı olup olmadığı veya adaylara ayrıca yazılı ve sözlü sınav olup olmayacağı personel alımı ilanında yer alacak.

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