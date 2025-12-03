FİNANS

'Adaletli olan budur' diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi

Asgari ücret için geri sayım başlamışken birbirinden farklı rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. Önce komisyonun toplantı tarihleri belli olacak ardından Türkiye 2026'da geçerli olacak asgari ücreti öğrenecek. Uzmanlar ve siyasilerden peş peşe açıklama gelirken BBP lideri Mustafa Destici'den kimsenin konuşmadığı bir oran ve rakam geldi.

Ufuk Dağ

Asgari ücret Türkiye'de 7'den 70'i herkesi etkileyen önemli bir ekonomik veri. Hizmet sektöründe yapılan zamlar, özel sektördeki maaş skalası ve daha birçok fiyat asgari ücrete göre şekilleniyor. Milyonların hayatını etkileyen bu veri için kritik aya girildi. 1 Ocak 2026'dan önce yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor. Son günlerde asgari ücret tartışmaları ise hız kazandı. Gözler asgari ücret için komisyona çevrilmiş durumda. Birçok isimden de asgari ücret için yeni açıklamalar gelmeye başladı. Son açıklama Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den geldi. Asgari ücretlinin geçen seneden alacaklı olduğun vurgulayan Destici net bir oran ve rakam verdi.

Adaletli olan budur diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi 1

"BİRİNCİ GÜNDEM EKONOMİ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BBP lideri Destici, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye halkının birinci gündem maddesinin ekonomi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Enflasyon rakamları açıklandı. Ve 0,87 gibi bir rakam açıklandı. Yıllık bazı da bunu değerlendirdiğimiz de otuzun üstünde otuz bir gibi yıl sonu bir enflasyon gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Tabii burada benim en çok ilk önce gözüme çarpan şu oldu. Ama yıllık kira artışına baktığımızda bu 35,9 yani 36 gibi gerçekleşti. Yıllık enflasyon 30-31’se kira artışı niye 36? Evet bir hesaplama var ama bu hesaplama maalesef vatandaşın lehine gözükmüyor en hafifiyle. İkincisi şimdi enflasyon artışı 31 gerçekleşecek tahmini yapılıyor. Bir ay kaldı zaten şurada. Ama asgari ücret artış oranının konuşulduğu rakamlara bakıyoruz. Yüzde yirmi beş artışlar konuşuluyor.

Adaletli olan budur diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi 2

"ZATEN EN DİPTEN MAAŞ ALIYOR"

Emeklilerimizle ilgili artışlara baktığımızda daha düşük artış oranları konuşuluyor. Bir kere şunu sormak istiyorum. Yani kira artışı 35,9’sa ve biz asla kabul etmiyoruz. Diyelim asgari ücret yüzde 25 artırılırsa bu aradaki 11 puanlık farkı asgari ücretli zaten en dipten maaş alıyor, ücret alıyor, nasıl ödeyecek? Farz-ı muhal işte 22 bin lira asgari ücret var. Yüzde 25 artış geldi. 27 bin civarı bir para oldu. Kira 10 bin lira ama kira bir yanda ne oldu? Yüzde 36 arttığında bir anda kirası 14 bin lira gibi bir rakama geldi. Alacağı aslında 4 bin lira, 5 bin lira farkın 4 bin lirası kira farkına gidiyor.

Adaletli olan budur diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi 3

"ASGARİ ÜCRETTE ADALETLİ OLAN BUDUR"

Şimdi bu hesaplamaları yapanlar, lütfen bu hesaplamaları da yapsınlar ve bir kere daha ben net söylüyorum. Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. Adaletli olan budur. Çünkü ocak ayında bir önceki yılın enflasyonu yüzde 50 gerçekleşmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 artırıldı. Dolayısıyla da asgari ücretlimizin oradan bir yüzde 20 alacağı var. Bu yıl sonu da yüzde 30 gerçekleşecek. Otuz bir. Bunu da üstüne koyduğumuzda en az yüzde 50 gibi bir artış olmalı ve asgari ücret net 33 bin 50 TL yapılmalıdır.”

