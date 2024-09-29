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Adana'nın vergi rekortmeni teknik direktörü Vincenzı Montella oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.09.2024 14:33
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Adana Defterdarlığı tarafından açıklanan 2023 yılının gelir vergisi rekortmenleri listesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ilk sırada yer aldı.

Adana'nın vergi rekortmeni teknik direktörü Vincenzı Montella oldu!

Adana Defterdarlığı tarafından açıklanan 2023 yılının gelir vergisi rekortmenleri listesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ilk sırada yer aldı.

Defterdarlık, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyanında bulunan ilk 100 mükellefin listesini açıkladı.

VİNCENZO

64 MÜKELLEFİN İSMİ GİZLİ KALDI

64 mükellefin isminin gizli tutulduğu listede, 1 Eylül 2021-12 Haziran 2023 arasında Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Montella, 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanıyla ilk sırada yer aldı.

Montella'yı, 16 milyon 585 bin 46 lira vergi beyanıyla turunçgiller üreticisi Bülent Özler takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın yanı sıra Adana Demirspor'un kanat oyuncusu Yusuf Sarı da 4 milyon 404 bin 514 lira vergi beyanıyla listenin 15'inci sırasında yer aldı.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana vergi Vincenzo Montella
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