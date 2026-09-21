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Adapazarı-Serdivan hattı geliyor! 19 istasyon ve 15,2 kilometre olacak

Adapazarı ile Serdivan'ı birbirine bağlayacak 15,2 kilometrelik tramvay hattında temel atma öncesi hazırlıklar sürüyor. 19 istasyondan oluşacak hat, üniversite kampüsleri ile spor ve stadyum bölgesine de ulaşım sağlayacak.

Adapazarı-Serdivan hattı geliyor! 19 istasyon ve 15,2 kilometre olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da hayata geçirilecek Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, toplam 15,2 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 19 istasyondan oluşacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, hattın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan (Gar Meydanı) başlayacağını ve Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yer aldığı kampüs bölgesinden geçerek Serdivan'a ulaşacağını ifade etti. Proje kapsamında Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de ulaşım sağlanacak.

HAT 19 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Uraloğlu, yazılı açıklamasında Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma öncesindeki hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Sakarya'da 2024 yılında hizmete alınan ADARAY'ın ardından kent içindeki raylı sistem ağını yeni projelerle genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Projenin teknik ayrıntılarına da değinen Uraloğlu, artan kent içi ulaşım yoğunluğunun azaltılması, toplu taşıma kapasitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir ulaşım imkanlarının geliştirilmesi amacıyla hattın hayata geçirileceğini kaydetti.

Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın 15,2 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, hattın 19 istasyonla hizmet vereceğini açıkladı. Tramvayların tasarım hızının ise saatte 70 kilometre olacağını bildirdi.

Adapazarı-Serdivan hattı geliyor! 19 istasyon ve 15,2 kilometre olacak 1

KENT İÇİ ULAŞIMA RAYLI SİSTEM DESTEĞİ

Adapazarı ile Serdivan arasındaki ulaşım ihtiyacını raylı sistem üzerinden karşılamayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, projenin özellikle yoğun saatlerde kent trafiği ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, seyahat sırasında yaşanan zaman kayıplarının mümkün olduğunca azaltılacağını, aynı zamanda özel araç kullanımının düşürülmesine de katkı sunulacağını belirtti.

İHALE 28 NİSAN'DA YAPILDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın, Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini aktaran Uraloğlu, projenin etüt çalışmalarının da Bakanlık tarafından tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, proje kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi'nin ihalesini 28 Nisan'da gerçekleştirdik. 25 Ağustos'ta sözleşmemizi imzaladık, 27 Ağustos'ta da yer teslimini yaptık. Şantiye kurulumu devam ediyor, temel atma için son hazırlıkları sürdürüyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı Serdivan tramvay ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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