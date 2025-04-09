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Adidas’a 550 bin TL para cezası kesilmişti! Etiketlerde yeni dönem... Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.04.2025 07:24
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Etiketlerde yeni dönem başladı. Adidas'ın Türkiye'de satılan 'Samba OG' adlı modelinde domuz derisi kullanıldığına ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmaması dolayısıyla kesilen para cezasının ardından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğle, tekstil ve ayakkabı gibi hayvansal parça içeren ürünlerde bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğinin, ürünün üzerinde, etiketinde, ambalajında ya da ürüne eşlik eden belgelerde Türkçe ve açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Adidas’a 550 bin TL para cezası kesilmişti! Etiketlerde yeni dönem... Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu

9 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi. Adidas'a kesilen 550 bin TL'lik para cezasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

ETİKETLERDE YENİ DÖNEM: ARTIK ZORUNLU OLDU

Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

RESMİ

Düzenlemeye göre, piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması, zorunluluğu getirildi.

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NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, Adidas marka “Samba OG” ayakkabının modelinde domuz derisi kullanıldığı için Adidas’a 550 bin TL para cezası uygulamıştı.

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ADİDAS'A 'DOMUZ DERİSİ' CEZASI

Adidas’ın Türkiye’de satışa çıkardığı “Samba OG” adlı modelinde domuz derisi kullanıldığına ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmaması dolayısıyla ceza kesilmişti. Ürün içeriğinde ‘doğal derİ’ ifadesi bulunurken domuz derisi kullanıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Reklam Kurulu, Adidas’ın açıklama talebine cevap vermemesi dolayısıyla şirkete reklam durdurma cezası da vermişti.

Adidas, ayakkabısında domuz derisi kullanmış! Adidas, ayakkabısında domuz derisi kullanmış!
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