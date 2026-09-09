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Adıyaman'da 8 milyar liralık sulama projeleri için sözleşmeler imzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar liralık yatırımı öngören Adıyaman Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılın Ana İletim Hattı projeleri için yapım sözleşmelerinin imzalandığını bildirdi.

Adıyaman'da 8 milyar liralık sulama projeleri için sözleşmeler imzalandı

Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Adıyaman da 8 milyar liralık sulama projeleri için sözleşmeler imzalandı 1

Adıyaman'ın ve bölgenin yarınlarına 8 milyar liralık yatırım yapacaklarını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti: "Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılın Ana İletim Hattı projeleri yapım sözleşmesi için tarihi imzalar atıldı. 8,2 kilometrelik dev tünellerle, yılda 400 milyon metreküp suyu Adıyaman'ın ve bölgenin bereketli topraklarıyla buluşturacağız. İlk etapta 223 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak projemiz bölgemize, şehrimize ve üreticilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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