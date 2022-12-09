AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İş arayanlar DİKKAT! Resmi Gazete'de yayımlandı

AFAD personel alımı başvuru tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; AFAD, merkez teşkilatında istihdam edilmek 43 uzman yardımcısı alacak. Başvuruda bulunacak kişiler için, işe alım sözlü sınav sonucu ile belli olacak. "AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ilişkin ayrıntılar...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AFAD personel alımı başvuruları 23 Ocak'ta başlayacak, 30 Ocak'ta ise sona erecek.

Başvurular İşe Alım Kapısı internet sitesi üzerinden yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; giriş sınavı sözlü olarak 27 Şubat ile 3 Mart arasında AFAD Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek.

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AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD iş başvurusu için şartlar ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler kurumun internet sitesinde yer alacak.

