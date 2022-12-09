FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İş arayanlar DİKKAT! Resmi Gazete'de yayımlandı

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İş arayanlar DİKKAT! Resmi Gazete'de yayımlandı

09.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve istenilen şartlar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilan konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; AFAD sözlü sınavla 43 uzman yardımcısı alacak. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ve detaylar...

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İş arayanlar DİKKAT! Resmi Gazete'de yayımlandı

AFAD personel alımı başvuru tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; AFAD, merkez teşkilatında istihdam edilmek 43 uzman yardımcısı alacak. Başvuruda bulunacak kişiler için, işe alım sözlü sınav sonucu ile belli olacak. "AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ilişkin ayrıntılar...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AFAD personel alımı başvuruları 23 Ocak'ta başlayacak, 30 Ocak'ta ise sona erecek.

Başvurular İşe Alım Kapısı internet sitesi üzerinden yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; giriş sınavı sözlü olarak 27 Şubat ile 3 Mart arasında AFAD Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD iş başvurusu için şartlar ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler kurumun internet sitesinde yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontenjanlar doldu, 10 bin TL'yi aşacak!Kontenjanlar doldu, 10 bin TL'yi aşacak!
Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirimAraç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete afad afad iş başvurusu

En Çok Okunan Haberler

17 yaşında geneleve satıldı! 'Zorla hayat kadını yapıldım, babam taciz etti'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Zorla hayat kadını yapıldım, babam taciz etti'

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sözleşmeliden kadroluya geçişte ayrıntılar belli oldu

Sözleşmeliden kadroluya geçişte ayrıntılar belli oldu

27 milyon TL'lik akaryakıt aldı! ÖTV ve KDV detayı

27 milyon TL'lik akaryakıt aldı! ÖTV ve KDV detayı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.