Afetzede barınma desteği nedir, başvuru nasıl yapılır? Barınma desteğinden kimler faydalanabilir? Başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı!

Afetzedeler için barınma desteği ekranı e-Devlet'te açıldı. Depremde evlerini, iş yerlerini kaybeden vatandaşlar barınma desteği başvurusunda bulunabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında afetzede barınma desteği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

AFETZEDELER İÇİN BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre deprem bölgesindeki konutu hasarlı tespit edilen ev sahipleri ve kiracılar 'Afetzede Barınma Desteği'nden faydalanabilecek.

Yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere de 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak.

BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Afetzede barınma desteği başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile girdikten sonra AFAD'ın sayfasına yönelendiriliyorsunuz. Bu hizmeti kullanarak konutunuz depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilmişse afetzede barınma desteği başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

**AFAD AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Afetzede barınma desteği başvurusunu yapabilmeniz için konutunuzun deprem bölgesinde olması ve hasar görmüş olması gerekiyor. Konutunuzun hasar tespiti yapıldıktan sonra bu desteğe başvurabilirsiniz.

