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Afyonkarahisar'dan 9 ayda 221 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı

Afyonkarahisar'da bu yılın 9 ayında mermer ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 221 milyon 173 bin 400 dolara ulaştı.

Afyonkarahisar'dan 9 ayda 221 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı

İscehisar ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki mermer işletmelerinde üretilen mermerler, Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan kentten 2025 yılının 9 aylık döneminde 205 milyon 483 bin 260 dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre 2026'nın 9 ayında ihracat yüzde 7,6 artış göstererek, 221 milyon 173 bin 400 dolara ulaştı.

Afyonkarahisar dan 9 ayda 221 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı 1

TÜRKİYE DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, AA muhabirine, mermer sektörünün Afyonkarahisar'ın önde gelen sektörleri arasında yer aldığını söyledi.

Mermerciler olarak öncelikli hedeflerinin ihracat olduğunu anlatan Özcan, "İç piyasadaki tüketim bizim üretimimize paralel olarak düşük kalıyor. İhracatta fena değiliz." dedi.

Afyonkarahisar dan 9 ayda 221 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı 2

Özcan, ihracattaki artışın yüz güldürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"İhracatımızı artırmada istediğimiz hedeflerin bir kısmına ulaşamadık. Önümüzdeki dönemlerde daha iyi noktalara geleceğiz. Bölgesel olarak üretimde teknoloji, bilgi birikimi ve ihtisaslaşma açısından iyi noktalara geldik. Türkiye olarak dünyanın önde gelen üreticilerindeniz. İhracatımızı artırmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz iki yılda yaptığımız mermer fuarının farkındalık ve ticari noktada bize katkısı çok oldu. Teknolojik yatırımlar yaptık. Dernek olarak ihtisaslaşma, yalın üretim, fuarcılık, tüketimi yerinde gözlemleme, ürünümüzü tanıtma noktasında ciddi girişimlerimiz var. Bunların ihracata pozitif katkısı var."

Afyonkarahisar dan 9 ayda 221 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı 3

Yurt dışındaki fuarlara turlar düzenlediklerini ve farkındalık programları gerçekleştirdiklerini aktaran Özcan, alıcılarla yerinde görüştüklerini dile getirdi.

Afyonkarahisar dan 9 ayda 221 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar İhracat mermer
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