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AGİ kalktı mı? AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu?

21.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunun müjdesini vermişti. Bir başka müjde olarak da damga vergisinin kaldırıldığını ifade etmişti. Bu kapsamda çalışanın, asgari ücrete kadar olan kazancından artık vergi alınmayacak. Peki AGİ kalktı mı? AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu?

AGİ kalktı mı? AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Vergi istisnasıyla maaşlarda 300 TL yükseliş görüldü. Peki AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu? Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, akıllardaki soru işaretlerini sildi.

AGİ kalktı mı? AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu?

AGİ KALKINCA NET ÜCRETTEN KESİNTİ OLUR MU?

2022'nin ilk 6 ayı için asgari ücrete yüzde 50.50 zam yapıldı ve net 4 bin 253 TL oldu. Brüt de 5 bin 4 TL oldu. Yılbaşı itibarıyla medeni duruma bakılmaksızın asgari ücrete çalışanların kazancından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmıyor. Bu düzenleme ile Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kalktığı belirtildi.

Bazı işyerlerindeki çalışanlardan AGİ tutarı kesilirken vergi muafiyeti kaynaklı artışın maaşları etkilemediği ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Kanunu'nun 62'nci maddesine göre AGİ kesintisinin yapılamayacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Kanunlar 'ücretler geriye gidemez' diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. İşveren böyle bir kesinti yapamaz. Hukuka aykırı. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık"

62'NCI MADDE NEDİR?

İş Kanunu'nun 62'nci maddesi, ücrette indirim yapılamayacak halleri içeriyor. Maddede şu ifadeler yer alıyor: "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.".


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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