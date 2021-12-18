AGİ kalktı mı? AGİ ne kadar ve kimler alacak? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 asgari ücret miktarı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yeni asgari ücrete göre en düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak. Ancak artık AGİ’den asgari ücret ile çalışanlar yararlanamayacak. Asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlara ise vergi kesilmesi dvam edeceği için, medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödemesi devam edecek.

KİMLER AGİ ALACAK?

AK Parti'nin asgari geçim indirimini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis’e sunulan yasa teklifine göre, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi sadece asgari ücretin brüt tutarını aşmayanların ücretler için kaldırılacak. Buna göre ‘asgari ücretli olarak çalışanların’ ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacak.

Asgari ücret üzerindeki vergi kalkacağı için AGİ ödenmeyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

AGİ 2022 YILINDA NE KADAR?

En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak.

Evli olan eşi çalışmayan: 481 lira

Evli olan eşi çalışan: 402 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 lira

