AGİ kalktı mı, kaldırıldı mı? AGİ 2022 asgari ücretin içinde mi?

Yüzde 50'den fazla bir zam alan asgari ücretten vergiler de devre dışı bırakıldı. Asgari ücretten vergilerin kaldırılmasıyla birlikte çalışanlara 324 TL ek kazanç sağlanmış oldu. Asgari ücretten gelir vergisi kesintisi olmayacağından dolayı AGİ de kaldırılmış oldu. Böylece çalışanlara artık AGİ verilmeyecek.

AGİ KALKTI MI?

2022 yılında geçerli olacak net asgari ücret yüzde 50,5 oranında artırılmıştı. Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları ise vergi dışı bırakılacak. Bunun çalışanların gelecek yılki ücretlerine ek katkısı ise 324 TL’ye yükselecek.

Ücretlerden gelir vergisi kesintisi de yapılmayacağından dolayı asgari geçim indirimi (AGİ) kaldırıldı.

Yeni dönemde artık AGİ verilmeyecek. Asgari ücret üzerindeki vergi tamaman kalkacağından dolayı AGİ'ye gerek olmayacak.

AGİ'Yİ KİMLER ALACAK?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) asgari geçim indirimini de içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM’de sunulan yasa teklifine göre, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi yalnızca asgari ücretin brüt tutarını aşmayan ücretler için kaldırılacak. Böylece; ‘asgari ücretli olarak çalışanların’ ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacak.

Asgari ücret üzerindeki vergi kalkacağımdan dolayı AGİ ödenmeyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Damga Vergisi ve Gelir Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

2022 YILI AGİ ÜCRETLERİ

En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak.

Evli olan eşi çalışan: 402 Türk lirası

Evli olan eşi çalışmayan: 481 Türk lirası

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 Türk lirası

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 Türk lirası

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 Türk lirası

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 Türk lirası

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 Türk lirası

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 Türk lirası

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 Türk lirası

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 Türk lirası

İŞÇİLERE 323 TÜRK LİRASI VERGİ AVANTAJI

Asgari ücret, gelecek yıldan itibaren vergi dışı bırakıldı. Böylece 323 TL’ye kadar olan damga ve gelir vergisi alınmayacak. Verginin kaldırılmasının ardından brüt asgari ücret bu tutarda azaldığından dolayı işverenin maliyeti de 448 TL azalmış oldu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Mevcut Asgari ücret - Yeni asgari Ücret

Brüt asgari ücret - 3.577,5 TL - 5.004,0 TL

İşsizlik sig. Primi (% 1) -35,8 TL- 50,0 TL

Sigorta primi (% 14) - 500,9 TL- 700,6 TL

Gelir vergisi (AGİ sonrası ödenen) - 187,8 TL

Prim toplamı - 536,6 TL- 750,6 TL

Damga vergisi (0,759) - 27,2 TL

Asgari geçim indirimi 268,3 TL

İşveren sigorta primi - 554,5 TL - 775,6 TL

Net Asgari ücret - 2.825,9 TL - 4.253,4 TL

İşveren işsizlik sig. Primi - 71,6 TL -100,1 TL

İşverene toplam maliyet - 4.203,6 TL - 5.879,7 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari geçim indirimi (AGİ), geçmişte fiş fatura toplanarak alınan vergi iadesinin kaldırılmasının ardından 2008’de uygulamaya konulmuştu. Asgari ücret tutarındaki kazançlardan kesilen verginin bir kısmının iadesini sağlayan AGİ ile bekâr çalışanlara, kesilen verginin yüzde 50’si, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışanlara da yüzde 100’ü iade ediliyordu.

Artık asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi kesilmeyeceğinden ötürü AGİ uygulaması da 2022 yılından itibaren sona erecek.

Mevcut sistemde asgari ücretten nasıl kesinti yapılacaktı?

Mevcut Asgari Ücret - Yeni A.Ü. böyle olacaktı

Brüt asgari ücret - 3.577,5 TL - 5.385,0 TL

İşsizlik sig. Primi işçi payı (% 1) - 35,8 TL - 53,9 TL

Sigorta primi işçi payı (% 14) - 500,9 TL - 753,9 TL

Asgari geçim indirimi - 268,3 TL - 403,9 TL

Gelir vergisi (% 15) - 456,1 TL - 686,6 TL

Damga vergisi (0,759) - 27,2 TL- 40,9 TL

AGİ sonrası ödenecek gelir vergisi - 187,8 TL - 282,7 TL

Net asgari ücret - 2.825,9 TL - 4.253,7 TL

Kesintiler toplamı - 751,6 TL- 1131,3 TL

İşveren işsizlik sig. Primi - 71,6 TL- 107,7 TL

İşveren sigorta primi - 554,5 TL - 834,7 TL

İşverene toplam maliyet - 4.203,6 TL- 6.327,4 TL

Yukarıdaki tablodaki gibi, mevcut vergileme sisteminin devamı hâlinde brüt asgari ücret 5 bin 4 Türk lirası yerine 5 bin 385 Türk lirası olacaktı. Bu ücretten sigorta primleri düştükten sonra kalan matrahın yüzde 15’i seviyesinde gelir vergisi (686.60 Türk lirası), binde 7.59’u oranında da (40,90 Türk lirası) damga vergisi olmak üzere toplam 727,50 Türk lirası vergi kesilecekti. Gelir vergisinin 403,90 Türk liralık bölümü ise asgari geçim indirimi yoluyla iade edilecekti. İşçi, öte yandan 282,70 Türk lirası gelir vergisi ve 40,90 Türk lirası damga vergisi ödeyecekti.

İşçinin eline geçen net ücret ise 4 bin 253 Türk lirası olacaktı.



