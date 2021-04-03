AGİ ne kadar? AGİ nedir? İşte 2021 AGİ fiyatları

2021 AGİ zam tablosu asgari ücretten maaş alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 Asgari Ücret Geçim İndirimi (AGİ) ücreti ne kadar oldu sorusunun cevabı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararına göre geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2021 yılında geçerli olan asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Bekar, evli, eşi çalışan, 2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre verilen AGİ 2021'de yüzde 21,56 oranında zamlandı. Bekar olan bir işçinin 2021 AGİ ücreti 220,73 TL'den 268,31 TL'ye çıktı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2021 yılında geçerli olan asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak açıklandı. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor. 2021 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara 268,31 TL olarak açıklandı.
Bekar 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
AGİ, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
Mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i, Üçüncü çocuk için yüzde 10'u, diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen yüzde 15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.
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