Agil Mamiyev kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

27 Nisan 1991’de Azerbaycan’ın Lenkeran kentinde doğan Agil Mamiyev, sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla Türk takipçilerin dikkatini çekiyor. Tıp ve sağlık sektöründe PR ve networking-in rolü üzerine büyük bir kitle karşında konuşan Agil Mamiyev, faydalı ve önemli bilgiler paylaştı. Peki Agil Mamiyev kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

AGİL MAMİYEV KİMDİR?

Azerbaycan'da dünyaya gelen ve kariyerini kendi ülkesinde şekillendirmeye başlayan Agil Mamiyev, Millionaire Concept Network ve Reputation İnc. Şirketler grubunun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

2021’de Reputation İnc. şirketler grubunu kuran Agil Mamiyev, dünyanın ilk biyografi sosyal platformu olarak yola çıkan Reputation People uygulamasının adımlarını attı.

2018’de Agil Mamiyev’in resimleri İngilterenin prestijli The Sun dergisin düzenlediyi cemiyet hayatının saygın kişileri listesinde yer almıştı.

2018 yılın, ekim ayında, Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı tarafından düzenlenen, Haydar Aliyev fondötenin başkan yardımcısı Leyla Aliyevanın katıldiği innovasiyon haftasında, yapılan Influencer Awards Baku 2018 töreninde ödüle layık görüldü.

2018 yılı sonunda, 17-19 aralık tarihlerinde İstanbul’da, bir otelde ve 2020’de 19-22 Ekim tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen bir otelde, dünyadaki milyonlarca izleyicisi olan Influencerlerin katıldığı bir toplantıda ülkesini temsil etti.

2019’da düzenlenen, dünyaca ünlü blog yazarlarının ve Influencerlerin yer aldığı Influencer Awards Monaco ödül töreninde tek azerbaycanlı aday olarak gösterildi.

İlk başta moda sektörüne önemli yatırımlar eden Agil Mamiyev, 2014’ten itibaren Erkan Özerman’ın yönetim kurulu başkanı olduğu dünyaca ünlü Best Model of the World yarışmasının ulusal lisansına sahip oldu.

2021’de Reputation İnc. şirketler grubunu kuran Agil Mamiyev, Concept Network tarafından gerçekleşen Türkiye ve Avrupa dâhil olmak üzere tıp ve sağlık alanında tanınmış ve profesyonel isimlerin katıldığı Global Health Summit projesinde spiker oldu.