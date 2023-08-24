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AĞUSTOS AYI 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? Piyasaların gözü faiz kararında

24.08.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yapılacak. TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın gelmesi sonrası yapılan 2 toplantıda art arda faiz artışlarına giden TCMB'nin Ağustos ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Peki, 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

AĞUSTOS AYI 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? Piyasaların gözü faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yapılacak. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan artırılarak yüzde 17,50'ye yükseltilmişti. Gözler yapılması beklenen TCMB PPK toplantısında. TCMB Ağustos ayı PPK toplantısı takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Merkez Bankası faiz kararo tarihi...

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AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı bugün (24 Ağustos 2023 Perşembe) gerçekleştirilecek.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü PPK toplantısının ardından saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası, temmuz ayındaki kararında faiz artışı yaparak faizleri yüzde 17.5'e yükseltmişti.

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AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek üçüncü faiz kararı merak konusu oldu. İlk iki kararda olduğu gibi ağustos kararında da artış bekleniyor.

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GEÇTİĞİMİZ AY MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı.

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MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

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