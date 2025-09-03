FİNANS

Ağustos enflasyonu açıklandı: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bu veriler ışığında Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı netleşti. Yıllık enflasyonun etkisiyle kira sözleşmelerinde yeni bir dönem başlıyor.

TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamları, Eylül ayında geçerli olacak kira artış oranını belirledi. Ev sahipleri ve kiracılar için önemli detaylar haberimizde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre aylık enflasyon %2,04 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise %32,95 seviyesine ulaştı. Bu veriler, özellikle ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla beklenen Eylül ayı kira artış oranını doğrudan etkiliyor.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Eylül ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre, kira artış oranı %39,62 olarak uygulanacak. Bu oran, Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeler gereği, bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'deki (Tüketici Fiyat Endeksi) değişim oranını ifade ediyor.

Özellikle son dönemde artan konut fiyatları ve enflasyonun etkisiyle kira artışları, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Kiracılar, artan kira bedelleri karşısında bütçelerini dengeleme çabası içindeyken, ev sahipleri ise enflasyon karşısında mülklerinin değerini koruma amacında. Bu durum, kira sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde zaman zaman anlaşmazlıklara yol açabiliyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı %39,62 olarak netleşti. Ev sahipleri ve kiracılar, kira sözleşmelerini yenilerken bu oranı dikkate alacaklar. Enflasyonun yüksek seyretmesi, kira artışlarını da beraberinde getirirken, bu durum özellikle dar gelirli kiracılar için önemli bir yük oluşturuyor. Hükümetin enflasyonla mücadele politikaları ve konut piyasasına yönelik atacağı adımlar, önümüzdeki dönemde kira artışlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı Kira
