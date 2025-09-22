FİNANS

Ağustosta zirve yaptı! Turizmde önemli başarı: 7 milyona yakın turist Türkiye'ye geldi

2025 Ağustos ayında turizmde önemli bir başarı elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, geçtiğimiz ay Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 puanlık artış göstererek 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı.

2025 yılının Ağustos ayında turizmde kayda değer bir gelişme yaşandı. Yaz sezonunun en yoğun ayında elde edilen rakam dikkat çekti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 40 MİLYON ZİYARETÇİ

Öte yandan bu yılın Ocak–Ağustos döneminde ise Türkiye'yi toplamda 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti.

Bu sayının 35 milyon 481 bin 223’ü yabancı ziyaretçilerden, 4 milyon 989 bin 47’si ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

RUSYA VE ALMANYA İLK İKİ SIRADA

Ağustos ayında Türkiye2ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya Federasyonu 990 bin 709 kişiyle ilk sırada yer aldı.

Rusya’yı, 989 bin 839 ziyaretçiyle Almanya ve 638 bin 937 ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İngiltere’nin ardından ise İran ve Polonya geldi.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde de tablo benzer şekilde gerçekleşti. 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, Türkiye’ye en çok misafir gönderen ülke oldu.

Onu 4 milyon 400 bin 592 ziyaretçiyle Almanya, 3 milyon 2 bin 928 ziyaretçiyle İngiltere izledi. İngiltere’nin ardından ise İran ve Bulgaristan geldi.

Anahtar Kelimeler:
Turizm
