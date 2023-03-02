Ahbap burs başvurusu ne zaman yapılacak? Ahbap bursu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte burs miktarı

Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen deprem sürecinde yardım konusunda aktif rol oynayan Ahbap derneği, öğrencilere burs imkanı sağlayacak. Sosyal medya üzerinden duyuru yapan Haluk Levent, bursun miktarının 5 bin TL olacağını duyurdu. Peki Ahbap burs başvurusu ne zaman yapılacak? Ahbap bursu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

AHBAP BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Haluk Levent'in açıklamalarına göre, Ahbap burs başvurusunun yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Başvurular Ahbap'ın internet adresinden yapılacak.

AHBAP BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Burslar depremde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine sağlanacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Haluk Levent, "Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize 1 yıl süreli aylık 5 bin ₺ burs verme kararı aldık." ifadelerini kullandı.



