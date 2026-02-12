FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ahlatcı Holding'ten açıklama: İddialar gerçek dışı ve dayanaksız!

Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Ahlatcı Holding'ten açıklama: İddialar gerçek dışı ve dayanaksız!
Devrim Karadağ

Ahlatcı Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan sözkonusu haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla gerek kurumlarımızın özelliklede Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’nın yakındanuzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Bu çerçevede açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki; söz konusu paylaşımlar asılsızdır, dayanaktan yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Ahlatcı Holding, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına tam uyum içerisinde sürdürmektedir. Bu kapsamda bilinmesi gereken en önemli gerçek şudur ki; kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi faturalandırarak kayıt içine alan kişi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’dır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel önceliğimizdir. Güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarımız; ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmektedir.

Ahlatcı Holding, Anadolu’nun köklü ticaret kültüründen beslenen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirmiştir. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunan, kalıcı ve sorumlu bir yatırımcı olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
7 kadın başladılar ‘Tanınca talep oluyor’7 kadın başladılar ‘Tanınca talep oluyor’

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.