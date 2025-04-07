Ahmet Hakan röportajı sonu olmuştu! Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Nefes Gazetesi Yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında Ankara kulislerindeki son konuları gündeme taşıdı. 2024 yılında Merkez Bankası Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra bile gündem olmaya devam eden Hafize Gaye Erkan'ın Külliye'de etkin bir göreve geleceği güne damga vuran iddialar arasında yer aldı!

Resmi Gazete kararıyla Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirildi ve "Yatırım ve Finans Ofisi" oluşturulması sonrası Hafize Gaye Erkan'ın adı yeniden gündeme geldi.

YENİ BÜYÜKELÇİ DETAYI

Nuray Babacan yazısında, bu iddiaların ortaya çıkma nedeninin de Erkan'ın ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile iyi ilişkileri olması olarak gösterdi. Bu iyi diyalogun Türkiye için iyi olacağı ifade ediliyor.

ENDİŞELİ OLANLAR DA VAR

Erkan'ın Külliye'de bir göreve getirilmesinin mevcut Mehmet Şimşek yönetimi rahatsız edeceğini iki başlı ekonominin de durumu daha kötü hale getirebileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil!

“APARTMAN GÖREVLİSİ SADIK ABİ”

Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan’a 2023 sonunda röportaj veren Erkan; “Apartman görevlimiz Sadık Abi’ye çoğu zaman fiyatları soruyorum” demişti.

“Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor.”