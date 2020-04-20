Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3️⃣. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık.



Başvuruyu aşağıdaki adresten yapabilirsiniz:https://t.co/MaGTW1mslk — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020



